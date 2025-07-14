Можно ли хранить свежие яблоки в морозильной камере, чтобы они не потемнели и оставались вкусными

Можно заморозить свежие яблоки / © unsplash.com

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Перед замораживанием яблок необходимо выбрать правильные плоды. Хранить на зиму рекомендовано только спелые, но не перезрелые яблоки. Обратите внимание, чтобы на них не было повреждений или видимых дефектов. Не стоит даже пытаться заморозить слишком мягкие или испорченные плоды.

Теперь все плоды, которые вы собрались замораживать, нужно очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать на кусочки. Лучше всего, чтобы это были ломтики или кубики — как вам будет удобнее позже ей использовать.

Подготовленные кусочки нужно разложить одним слоем на разделочной доске и поставить в морозильную камеру на 1-2 часа. Когда они проморозятся, можно их сложить в контейнер или в герметичный пакетик и положить в камеру до зимы. Они уж точно не слипнутся.

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Существует простой действенный лайфгак, как проверить, не потемнеет ли яблоко в морозильной камере. Разрежьте один плод, который вы образуете для хранения, почистите и положите в холодильник на 15-20 минут. Если за это время мякоть не потемнела, значит, этот сорт подходит для замораживания.