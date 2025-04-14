Можно ли использовать крупный картофель для посадки весной: огородники дали ответ

Какой лучше сажать картофель: большой или мелкий / © Pixabay

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Сколько картофеля вырастет на каждом кусте осенью, во многом определяет то, насколько удачно вы подберете клубни для посадки. Но несмотря на это, многие огородники до сих пор не уверены, какой именно картофель лучше подходит для высадки.

Лучше всего для посадки подходят клубни весом от 40 до 100 граммов — примерно с куриное яйцо. Такой размер считается оптимальным, поскольку содержит достаточный запас питательных веществ, чтобы картофель хорошо пророс и развивался в дальнейшем.

Зато слишком мелкие клубни не способны дать растению достаточное количество питания, что сказывается на урожайности. А слишком большие имеют свои нюансы и могут потребовать особого подхода.

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Большие клубни также пригодны для посадки, но с определенными оговорками. Перед высадкой их следует разрезать на части, чтобы на каждом куске оставалось несколько глазков. Это поможет лучше прорасти растению и равномернее распределить питательные вещества, необходимые для развития.

Впрочем, большие клубни — не самое лучшее решение для посадки. У них есть свои минусы: вместо того, чтобы активно наращивать корни, растение долго питается запасами из самого клубня. В результате это может дать более слабый урожай — клубни будут более мелкими и не слишком многочисленными.