ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
45
Время на прочтение
1 мин

Можно ли давать коту сливочное масло: ветеринары рассказали о рисках и пользе

Домашние котики обожают вкусняшки, но не все лакомства для них безопасны. Можно ли муркотику наслаждаться сливочным маслом и что по этому поводу советуют ветеринары.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Можно ли давать коту сливочное масло

Можно давать коту сливочное масло / © pexels.com

Опытные ветеринары объясняют: сливочное масло котам давать можно, но с осторожностью. Существует расхожее мнение, что оно помогает котам откашлять комочки шерсти, которые они проглатывают во время вылизывания.

В то же время, есть и противоположная позиция: продукт может быть вредным из-за непереносимости лактозы у кошек. Но в действительности главная причина ограничивать его в рационе совсем другая.

Эксперты в сфере животноводства отмечают: сливочное масло для кошек безопасно, если давать его в умеренных количествах. Проблема заключается не в лактозе или комочках шерсти, а в высокой калорийности продукта, которая может вызвать лишний вес и нарушение пищеварения.

Многие коты очень любят молочные продукты, поэтому не удивительно, что они могут заинтересоваться маслом и попробовать его по вкусу. Хозяину важно помнить: не все, что вкусно для пушистика, полезно для его здоровья.

У некоторых кошек действительно наблюдается непереносимость лактозы: после сливочного масла может появиться диарея или расстройство желудка. Однако небольшое количество обычно не вызывает дискомфорта.

Ветеринары подчеркивают: сливочное масло — это продукт для людей, а пищевые потребности кошек значительно отличаются. Поэтому предлагать его пушистикам можно редко и только маленькими порциями.

Дата публикации
Количество просмотров
45
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie