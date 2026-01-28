Можно ли давать коту сливочное масло: ветеринары рассказали о рисках и пользе

Можно давать коту сливочное масло / © pexels.com

Опытные ветеринары объясняют: сливочное масло котам давать можно, но с осторожностью. Существует расхожее мнение, что оно помогает котам откашлять комочки шерсти, которые они проглатывают во время вылизывания.

В то же время, есть и противоположная позиция: продукт может быть вредным из-за непереносимости лактозы у кошек. Но в действительности главная причина ограничивать его в рационе совсем другая.

Эксперты в сфере животноводства отмечают: сливочное масло для кошек безопасно, если давать его в умеренных количествах. Проблема заключается не в лактозе или комочках шерсти, а в высокой калорийности продукта, которая может вызвать лишний вес и нарушение пищеварения.

Многие коты очень любят молочные продукты, поэтому не удивительно, что они могут заинтересоваться маслом и попробовать его по вкусу. Хозяину важно помнить: не все, что вкусно для пушистика, полезно для его здоровья.

У некоторых кошек действительно наблюдается непереносимость лактозы: после сливочного масла может появиться диарея или расстройство желудка. Однако небольшое количество обычно не вызывает дискомфорта.

Ветеринары подчеркивают: сливочное масло — это продукт для людей, а пищевые потребности кошек значительно отличаются. Поэтому предлагать его пушистикам можно редко и только маленькими порциями.