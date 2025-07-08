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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Можно ли делиться рассадой с соседями по народным приметам: запомните мудрость веков

Во время высадки рассады большинство огородников ориентируются на лунный календарь.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Можно делиться рассадой с соседями по народным приметам

Можно делиться рассадой с соседями по народным приметам / © Pixabay

Самое важное поверье, которое передается от поколения к поколению и связано с огородом, предупреждает: ни в коем случае нельзя делиться с соседями или друзьями семенами или рассадой до того, как они посажены у вас на грядках. Мол тогда не сойдет и не будет расти.

Популярная огородная примета связана с тем, что нужно любые культуры высаживать втайне от соседей. Говорят, только тогда оно точно пойдет в рост. Считается, что в этом случае работает “теория сглаза”. Если посадить исподтишка, то соседи не будут расспрашивать, что у вас на огороде растет, а потому не смогут случайно сглазить.

Еще одна важная народная примета связана с благоприятными периодами для высадки рассады. Сажать любые культуры, сеять семена или ухаживать за овощами лучше в так называемые “женские” дни — среда, пятница и суббота.

Не следует показывать приобретенные деревья или рассаду соседям. Эту примету также связывают с возможным “сглазом”. Поэтому растения не показывают никому, пока не высадят на огород или сад. Говорят, иначе они не приживутся.

Многие огородники и садоводы все еще верят, чтобы понравившееся растение прижилось, необходимо сорвать без разрешения веточку или росток. Мол, тогда она точно вырастет.

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