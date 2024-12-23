Можно ли добавлять мед в горячий чай: об этом должен знать каждый

Бытует мнение, что мед при нагревании не только теряет свои свойства, но и выделяет токсичные вещества.

Рассказываем, можно ли добавлять мед в горячий чай и действительно ли он во время нагревания превращается в яд.

В интернете распространяется достаточно много мыслей на эту тему, будто полезный мед после нагревания становится канцерогеном, что крайне опасно для здоровья. Однако такое мнение совсем не соответствует действительности. Поэтому его смело можно добавлять в горячий чай.

Вообще, этот миф распространился из-за аюрведического учения, в трактатах отмечается, что продукт во время нагрева более 40 градусов становится токсичным. К тому же, в 2010 году ученые из Индии обнародовали результаты исследования на крысах.

Исследователи установили, что во время нагревания в меде образуется оксиметилфурфурол (ОМФ). Это вещество действительно является канцерогеном. Но чтобы оно стало опасным для человека, а не для крысы, его концентрация должна быть значительно выше. Кстати, в кондитерских изделиях, джемах и варенье гораздо больше ОМФ, чем в меде.

Также считается, что из-за термической обработки мед теряет свои полезные свойства. Но это не совсем так. Мед содержит антиоксидантные соединения и ферменты, которые не очень любят нагрев. Однако продукт еще имеет антимикробные и противовоспалительные вещества, которым высокие температуры не вредят.

Читайте также:

Зачем профессиональные повара рекомендуют всегда вымачивать мясо в соляном растворе

Какие биологические фрукты мы ошибочно считаем овощами: об этом почти никто не знает

Самые популярные ошибки в приготовлении оладий, из-за которых они растекаются и опадают