Можно ли доливать воду в бульон для холодца: об этом должна знать каждая хозяйка

Холодец – это самое популярное блюдо на праздничном столе многих украинских семей. И у каждой хозяйки есть свои секреты его приготовления. Однако есть универсальные правила, которых следует придерживаться, чтобы холодец хорошо застыл, был наваристым и вкусным. Если варить блюдо, не зная пропорций ингредиентов, его можно испортить. Рассказываем, можно ли доливать воду в холодец, если выкипел бульон.

Почему нельзя доливать воду в бульон для холодца

Именно от оптимального количества воды зависит, застынет ли холодец, какую прозрачность и консистенцию он будет иметь. Если мало воды насыпать в самом начале варки бульона, возникнут проблемы, которые потом нельзя будет исправить.

Так почему нельзя доливать воду в бульон для холодца? Профессиональные повара не рекомендуют это делать, и вот почему. Если вы хотите, чтобы студень был прозрачным, насыщенным и хорошо застыл, нельзя добавлять воду во время его варки. Это связано с тем, что блюдо будет мутным и потеряет свой вкус, потому что до того были уже добавлены специи и овощи. А дополнительная вода нарушит вкусовые качества холодца и его консистенцию, он может не застыть.

Сколько нужно насыпать воды для варки бульона на холодец, чтобы потом ее не доливать? Следует рассчитывать количество костно-мясной смеси и воды в пропорции 1:2. Если вы берете на холодец килограмм мяса с костями, то воды нужно насыпать 2 литра.

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