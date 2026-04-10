Можно ли дважды праздновать Пасху — ответ священника

Православные верующие будут праздновать Светлое Христово Воскресение 12 апреля

Реклама

Из-за разных календарей часть украинцев празднует Пасху в разные даты — 5 и 12 апреля. В Церкви объяснили, считается ли грехом отмечать праздник дважды.

По словам священника УГКЦ, духовника Украинского католического университета и представителя Львовской архиепархии отца Михаила Квасюка, празднование Пасхи дважды не является грехом.

«Быть на двух Пасхальных литургиях — не грех. Каждое воскресенье — это Христово Воскресение, а возвещать о нем — не грех», — сказал он.

Реклама

В Церкви подчеркивают, что главное в праздновании — не дата, а духовное содержание. Пасху следует провести в молитве, мире и внутренней подготовке, а не сосредотачиваться исключительно на внешних традициях или материальных атрибутах.

Отметим, в 2026 году христиане в Украине празднуют Пасху в разные дни — 5 и 12 апреля. Несмотря на переход на новый церковный календарь, расхождение между западной и восточной традициями сохраняется. Вопрос единого дня празднования для всех христиан мира остается открытым.