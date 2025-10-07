Можно ли есть авокадо, когда оно стало коричневым — однозначный ответ

Коричневые волокна в авокадо — что это / © Pexels

Если вы разрезали авокадо и заметили, что оно стало коричневым — не торопитесь его выбрасывать. Эксперты говорят, что такой продукт вполне безопасен для употребления еще в течение двух дней.

Об этом говорится в материале dailymail.

Изменение цвета не означает, что фрукт испортился — это только безопасная химическая реакция, которая происходит, когда контакт контактирует с воздухом.

«Если оставить его надолго — несколько дней — появляется привкус прогорклости», — объяснил эксперт по субтропическим культурам Университета Калифорнии Мэттью Фатино.

Ярко-зеленый фрукт, известный высоким содержанием полезных жиров, помогающих снизить «плохой» холестерин, стал популярным завтраком по всему миру.

Однако каждый, кто покидал половинку авокадо на потом, знает, как быстро оно темнеет.

По словам Фатино, процесс потемнения — это окисление, то есть та же естественная реакция, которая происходит, когда разрезать яблоко или банан.

«Когда вы разрезаете авокадо, ферменты в клетках сталкиваются с кислородом, и образуется пигмент меланин, который и окрашивает поверхность в коричневый цвет», — говорит эксперт.

Фермент, вызывающий реакцию, — полифенолоксидаза (PPO) — естественно содержится и в авокадо, и в яблоках. С течением времени этот процесс может повлиять на вкус, поскольку фермент частично расщепляет жиры в мякоти.

Избавьтесь немедленно: признаки испорченного авокадо

В течение первого или второго дня потемнение — только косметическая смена. После этого жир может окисляться дальше, создавая горький или «мыльный» привкус — признак, что авокадо начинает портиться.

Если фрукт имеет кислый запах, липкую или скользкую текстуру — его лучше выбросить. Но легкое побурение не опасно, — уверяет диетолог Сара Алсинг.

Она советует просто срезать потемневший слой и использовать остальную мякоть — особенно если вы готовите тост из авокадо или гуакамоле.

Иногда внутри фрукта можно увидеть коричневые волокна или нити — так называемые сосудистые пучки. Они транспортируют питательные вещества и воду при росте авокадо. Обычно это характерно для плодов из молодых или перезрелых деревьев.

«Они могут быть немного волокнистыми, но абсолютно безопасны для употребления», — добавляет Алсинг.

Как предотвратить потемнение авокадо

Оставляйте косточку в половинке — она уменьшает контакт мякоти с воздухом.

Храните авокадо в герметичном контейнере или завернутым в пленку.

Добавьте лимонный или лаймовый сок — его лимонная кислота естественно замедляет окисление.

Избегайте слишком холодного или горячего хранения: резкие перепады температуры могут повредить фрукт.

«Несколько градусов холода могут нанести вред авокадо-деревьям, а чрезмерная жара заставляет их сбрасывать плоды», — объясняет Фатино.

Напомним, авокадо богат полезными жирами, витамином Е и клетчаткой, которые поддерживают способность организма снижать хроническое воспаление.