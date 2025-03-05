Можно ли говорить по телефону, пока он заряжается: важная информация для вашей безопасности

Каждый владелец мобильного телефона пытается избежать ситуации, когда батарея садится. Самый легкий способ разрешения – подключить устройство к розетке. И вот возникает вопрос: "Можно ли звонить, пока он заряжается?"

Можно ли разговаривать по телефону, когда он заряжается

Пожалуй, каждый из нас слышал разные истории о телефонах, которые взрывались прямо в руках, нанося серьезные травмы, но редко можно найти кого-то, кто на самом деле стал жертвой такой ситуации. Давайте выясним, почему не рекомендуется говорить по телефону во время его зарядки.

Основная причина этого страха заключается в том, что старые модели мобильных телефонов с устаревшими батареями часто сильно перегревались во время подзарядки. Дополнительная нагрузка при использовании устройства приводила к еще большему перегреву. Это могло привести к повреждению телефона, зарядного кабеля, а в некоторых случаях – к взрыву. К счастью, такое случалось очень редко и обычно являлось результатом технической неисправности устройства.

Что касается современных смартфонов, то на такой вопрос возможен единственный ответ: "Да, можно".

Хотя некоторые пользователи замечают, что устройства немного нагреваются при зарядке, это не представляет никакой опасности.

Многие беспокоятся, можно ли использовать телефон, когда он подключен к повербанку. Конечно, можно. Тип источника питания не имеет значения. Единственное, что может произойти, это увеличение времени зарядки и ускоренное использование циклов зарядки батареи, что со временем может повлиять на ее способность держать заряд.

Также владельцам продукции Apple не стоит беспокоиться, когда речь идет об использовании айфона во время зарядки. Дело в том, что компания Apple оснащает свои новые модели iPhone усовершенствованными литий-ионными аккумуляторами, славящимися высокой энергетической емкостью, длительным сроком службы и быстрой зарядкой. Эти батареи абсолютно безопасны даже при активном использовании устройства во время зарядки.

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