Можно ли хранить чеснок в холодильнике: ответ вас удивит

Можно ли хранить чеснок в холодильнике

Многие хозяйки уверены, что холодильник является лучшим местом для хранения чеснока, однако они ошибаются, специалисты предупреждают, что это одна из самых распространенных ошибок. Хранение на холодной полке — это забытая хитрость, давно доказавшая свою несостоятельность.

Почему холодильник не подходит для хранения чеснока.

Чеснок плохо переносит низкие температуры и повышенную влажность. В холодильнике он быстро теряет свой вкус, плотность и становится мягким, что делает его непригодным для кулинарии.

Но это еще не всё.

Повышенная влажность в камере приводит к появлению плесени и быстрому прорастанию зубчиков.

Именно холод уничтожает масла, отвечающие за аромат и лечебные свойства продукта.

Врачи отмечают, что в проросшем чесноке снижается концентрация алицина — главного вещества с антибактериальными свойствами. После пребывания в холоде чеснок теряет большую часть своих лечебных свойств против простуды и инфекций.

Когда можно хранить чеснок в холодильнике

Существуют случаи, когда хранение в холодильнике оправдано и даже рекомендовано:

Если вы уже почистили чеснок, он быстро высохнет при комнатной температуре. Очищенные зубки следует хранить в герметичном контейнере в холодильнике не дольше 2–3 дней.

Чеснок, пропущенный через пресс или мелко нарезанный, можно хранить в стеклянной банке, залив растительным маслом. Это предотвращает доступ воздуха и окисление. Срок хранения такой заправки — до недели.

Молодой чеснок имеет более высокое содержание влаги, чем зимние сорта, поэтому портится быстрее. Его можно держать в отделении для овощей, завернув в бумажный пакет, но не более 7–10 дней.

Как правильно хранить чеснок

Специалисты советуют держать чеснок в сухом и прохладном месте, например, в амбаре или кухонном шкафу.

Лучше всего хранить чеснок при температуре около +15 градусов.

Чеснок должен находиться в хорошо проветриваемой емкости, чтобы предотвратить появление влаги и гнили. Для этого идеально подходят сетки или корзины, обеспечивающие циркуляцию воздуха.

Категорически нельзя использовать пластиковые пакеты, поскольку в них быстро образуется конденсат.

Чеснок можно сушить — это значительно продлевает срок его годности и делает удобным в использовании.

В отличие от общей камеры, морозильник подходит для длительного хранения чеснока без риска прорастания. Вы можете заморозить целые зубки, нарезанные ломтики или даже чесночную пасту с растительным маслом в формочках для льда. При низких температурах (–18°C) чеснок сохраняет большинство полезных веществ и остроту, хотя после размораживания его текстура станет более мягкой.

Правильное хранение помогает сохранить чеснок свежим и насыщенным, что позволяет улучшать вкус блюд и оставаться эффективным средством для укрепления здоровья.