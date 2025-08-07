- Дата публикации
Можно ли хранить хлеб в холодильнике
Хранить хлеб в холодильнике можно, но это не самый лучший вариант, поскольку он может быстрее черстветь из-за потери влаги в условиях низкой температуры.
Хранение хлеба в холодильнике может вызвать его черствение в три раза быстрее, поскольку это приводит к испарению влаги из буханки. Если отправить в холодильник хлеб без упаковки, он впитает в себя другие запахи, поэтому вы можете быть неприятно удивлены, наткнувшись на хлеб с привкусом котлет.
Есть довольно простые способы хранения
Хранить хлеб дома желательно в специально предназначенной для этого хлебнице. В то же время необходимо мыть ее как минимум раз в неделю. Альтернативой может быть пластиковый пакет.
Важно не хранить ржаной хлеб вместе с пшеничным. Каждый из них имеет свою микрофлору и ее смешение может испортить оба продукта.
Хранение в морозильной камере. В отличие от холодильника, этот вариант вполне приемлем, особенно если хлеб нужно сохранить дольше. Очень удобно разделять хлеб порционно. Рекомендуется хранить хлебобулочные изделия в морозильной камере именно таким образом, ведь повторная заморозка мучной продукции не рекомендуется.
Размораживать хлеб лучше при комнатной температуре, предварительно распаковав его.
