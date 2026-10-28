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Можно ли христианам заниматься йогой: что объяснил католический священник
Йога для многих людей способ поддерживать физическую форму, улучшать гибкость и уменьшать стресс.
Йога имеет не только физическую, но и духовную и философскую составляющие. Священник Римско-Католической Церкви Николай Мышовский объяснил, почему, по его мнению, христианам следует осторожно относиться к таким занятиям.
Об этом он рассказал на YouTube канале CREDO.
Почему священник предостерегает от йоги
По словам Николая Мишовского, йога не ограничивается физическими упражнениями и дыхательными техниками. Она также связана с восточными философскими представлениями и духовными практиками. В частности, речь идет о мантрах, чакрах и концепциях энергии, которые, как пояснил священник, не согласуются с библейским учением.
Поэтому, по его мнению, христианам следует учитывать не только физические движения, но и содержание практики, к которой они приобщаются.
Отдельно священник обратил внимание на распространенное положение, что йога может быть просто комплексом упражнений на растяжку, если не использовать ее религиозные элементы. Мышовский с этим не согласен: он считает, что без духовной составляющей такие занятия уже нельзя называть йогой в ее традиционном понимании.
Чем заменить йогу, если цель — физическая форма
Тем, кто хочет улучшить гибкость, поддерживать мышцы в тонусе или просто двигаться больше, Николай Мышовский советует обратить внимание на другие виды физической активности. Среди альтернатив он назвал аэробику, стретчинг и обычные физические упражнения.
Напомним, ранее священник Алексей Филюк ответил на популярный вопрос молодежи, объяснив, в каких случаях фотографирование в храме неуместно.