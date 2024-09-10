Можно ли иметь два загранпаспорта одновременно: объяснения и исключения

Два загранпаспорта позволяют облегчить процесс путешествий и решать определенные вопросы за рубежом, особенно если один из паспортов используется для оформления виз, а другой для путешествий.

Можно ли законно иметь два действующих загранпаспорта украинцам — читайте на ТСН.ua.

Получить второй загранпаспорт можно, если первый еще действителен. Это может быть необходимо в случаях, когда, например, лицо представляет документы для получения визы в одну страну, но требует параллельно путешествовать в другие страны. В такой ситуации наличие двух паспортов поможет избежать продолжительного ожидания возвращения паспорта с визой и сохранения мобильности.

Чтобы оставить старый загранпаспорт, когда выдается новый, нужно указать это в заявлении на получение нового документа. Важно помнить, что человек может иметь одновременно только два действительных загранпаспорта.

В каком случае старый загранпаспорт аннулируется

Предыдущий загранпаспорт может быть аннулирован в следующих случаях:

истек срок действия паспорта,

изменение информации – в случае, если изменились персональные данные (например, фамилия).

Но есть ситуации, когда старый загранпаспорт может потребоваться, даже если он аннулирован. Например, если в нем содержатся действующие визы или другие важные отметки. В таких случаях аннулированный паспорт может быть возвращен владельцу, чтобы он мог использовать его для завершения соответствующих процедур или поездок.

Как оставить старый паспорт

Законодательство предусматривает возможность возвращения старого паспорта по письменному заявлению, если:

в паспорте есть действующие визы;

паспорт является основанием для получения вида на жительство.

Если вам необходимо оставить предварительный паспорт, следует заблаговременно уведомить представителя консульства или посольства о своем желании оставить паспорт на руках после получения нового. Кроме того, следует подать письменное заявление с просьбой оставить старый паспорт, аргументировав это действующей визой или другими основаниями.

При этом важно понимать, что не все основания могут быть приняты. Например, наличие штампов о пересечении границы или экзотических печатей в паспорте не является основанием для оставления его на руках. В таких случаях достаточно сделать копии страниц паспорта.

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