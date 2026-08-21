Можно ли использовать растительное масло для повторной жарки: окончательный ответ экспертов

Можно ли жарить на подсолнечном масле во второй раз / © Unsplash

Реклама

После жарки картофеля, котлет или другой пищи часто остается немало подсолнечного масла, которое жалко сразу выливать. Поэтому возникает закономерный вопрос: можно ли использовать его во второй раз? Однозначного ответа «да» или «нет» для всех случаев нет. Многое зависит от температуры, продолжительности нагрева, жарившихся продуктов и состояния самого масла после первого использования.

Что происходит с растительным маслом во время жарки

Под воздействием высокой температуры растительное масло постепенно окисляется и изменяет свои свойства. Чем дольше она нагревается, тем большее количество продуктов окисления и других нежелательных соединений может образовываться.

Реклама

Особенно быстро процесс происходит, если растительное масло перегревают или оставляют на плите надолго. Остатки пищи также ускоряют ухудшение ее качества: крошки и частицы продуктов продолжают нагреваться и могут подгорать.

Реклама

Поэтому повторное использование того же масла без оценки его состояния — не самая лучшая идея.

Когда растительное масло можно использовать повторно

Если масло использовали один раз для короткой жарки при умеренной температуре, оно не потемнело, не имеет неприятного запаха и не содержит большого количества подгоревших частиц, его иногда можно использовать повторно.

После охлаждения растительное масло следует процедить через мелкое сито или чистую марлю, чтобы удалить остатки пищи. Хранить его нужно в чистой закрытой емкости, желательно в прохладном темном месте, соблюдая рекомендации по конкретному виду масла.

В то же время не следует бесконечно повторять один и тот же цикл нагревания и охлаждения.

Реклама

Когда растительное масло нужно высыпать

Есть очевидные признаки, при которых повторное использование нежелательно. Если масло стало очень темным, приобрело резкий и прогорклый запах, начало сильно пениться или дымить при обычной температуре жарки, его лучше утилизировать.

Так же не следует повторно использовать масло, в котором много подгоревших остатков пищи. Оно уже подверглось значительному нагреву и загрязнению.

Не следует ориентироваться только на цвет: некоторые виды растительного масла темнее, поэтому важно оценивать запах, поведение при нагревании и количество остатков пищи.

Можно ли жарить на растительном масле много раз

Профессиональные повара не рекомендуют использовать масло много раз. Каждый новый цикл нагрева постепенно ухудшает его качество. Если масло использовалось для продуктов с сильным ароматом, например рыбы, на нем также нежелательно жарить, запах может перейти к другой пище.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров