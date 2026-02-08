Можно ли кормить кошек молоком: эксперты дали неожиданный ответ

Чем кормить кота без вреда для здоровья / © pexels.com

У многих людей с детства закрепился образ: кот, с удовольствием ласкающийся к миске молока. Однако реальность не всегда соответствует распространенным представлениям. Ветеринары отмечают: то, что кажется естественным или привычным, иногда может навредить здоровью домашнего питомца. Действительно ли молоко — это безопасное угощение? Эксперты объяснили, почему ответ не так однозначен, как кажется.

Как молоко влияет на организм кошки

Большинство взрослых кошек имеют пониженную активность фермента лактазы — вещества, которое помогает переваривать лактозу. Когда лактазы мало, организм не может правильно расщепить молоко, что приводит к неприятным симптомам.

Именно поэтому после употребления молока многие коты испытывают дискомфорт, хотя людям может казаться, что любимец «радуется» угощению.

Какие симптомы могут возникнуть? Непереносимость молока у кошек проявляется несколькими типичными реакциями:

вздутие живота;

диарея;

повышенное газообразование;

тошнота или рвота;

изменение поведения из-за дискомфорта.

Эти проявления могут возникать даже после небольшого количества молока.

Почему миф о «котике с миской молока» так популярен

Котята действительно могут пить молоко, и только материнское. Его состав отличается от коровьего или козьего, а фермент лактаза у малышей работает активнее. Когда кошки взрослеют, ферментативная активность снижается и молоко становится нежелательным продуктом.

Несмотря на это, миф сохранился благодаря мультфильмам, сказкам и привычкам прошлого, когда люди еще мало знали об особенностях питания животных.

Что можно давать вместо молока

Чтобы побаловать своего любимца без риска, можно давать:

специальное «кошачье молоко» без лактозы;

сливки в очень малом количестве (иногда кошки их переносят лучше);

чистую воду — она всегда самый здоровый выбор;

полезные вкусности, адаптированные для кошек.

Самое главное, помнить об умеренности и индивидуальных реакциях животного.