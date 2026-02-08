- Дата публикации
Можно ли кормить кошек молоком: эксперты дали неожиданный ответ
Действительно ли молоко полезно для кошек и почему традиционные представления о таком лакомом напитке могут быть ошибочными. Какие риски существуют и чем лучше заменить молоко.
У многих людей с детства закрепился образ: кот, с удовольствием ласкающийся к миске молока. Однако реальность не всегда соответствует распространенным представлениям. Ветеринары отмечают: то, что кажется естественным или привычным, иногда может навредить здоровью домашнего питомца. Действительно ли молоко — это безопасное угощение? Эксперты объяснили, почему ответ не так однозначен, как кажется.
Как молоко влияет на организм кошки
Большинство взрослых кошек имеют пониженную активность фермента лактазы — вещества, которое помогает переваривать лактозу. Когда лактазы мало, организм не может правильно расщепить молоко, что приводит к неприятным симптомам.
Именно поэтому после употребления молока многие коты испытывают дискомфорт, хотя людям может казаться, что любимец «радуется» угощению.
Какие симптомы могут возникнуть? Непереносимость молока у кошек проявляется несколькими типичными реакциями:
вздутие живота;
диарея;
повышенное газообразование;
тошнота или рвота;
изменение поведения из-за дискомфорта.
Эти проявления могут возникать даже после небольшого количества молока.
Почему миф о «котике с миской молока» так популярен
Котята действительно могут пить молоко, и только материнское. Его состав отличается от коровьего или козьего, а фермент лактаза у малышей работает активнее. Когда кошки взрослеют, ферментативная активность снижается и молоко становится нежелательным продуктом.
Несмотря на это, миф сохранился благодаря мультфильмам, сказкам и привычкам прошлого, когда люди еще мало знали об особенностях питания животных.
Что можно давать вместо молока
Чтобы побаловать своего любимца без риска, можно давать:
специальное «кошачье молоко» без лактозы;
сливки в очень малом количестве (иногда кошки их переносят лучше);
чистую воду — она всегда самый здоровый выбор;
полезные вкусности, адаптированные для кошек.
Самое главное, помнить об умеренности и индивидуальных реакциях животного.