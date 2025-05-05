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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
40
Время на прочтение
2 мин

Можно ли на самом деле стирать обувь в машинке: какие правила существуют

Подавляющая часть современной обуви для активного образа жизни — в частности кроссовки, кеды и слипоны — хорошо переносит осторожную машинную стирку, при правильном подходе и соблюдении основных рекомендаций.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как правильно стирать обувь в стиральной машинке

Как правильно стирать обувь в стиральной машинке / © Фото из открытых источников

Вместо этого класть в стиральную машину не стоит обувь из натуральной кожи, замши, лакированных материалов или искусственной кожи, а также модели с деревянными или металлическими элементами — это может безвозвратно испортить их вид и функциональность.

Перед стиркой обязательно уберите грязь из подошвы, извлеките шнурки и стельки — их целесообразнее стирать отдельно. Для защиты как самой обуви, так и барабана машины используйте специальный мешок для стирки или обычную наволочку. Добавьте несколько полотенец — это смягчит вращение и снизит нагрузку на технику.

Запуск деликатного режима: температура воды — до 30 °C, минимальные обороты — не более 400–600 в минуту, и без функции отжима.

Для стирки обуви следует выбирать жидкое средство для стирки вместо порошковой — она лучше растворяется в воде и легче вымывается из ткани, не оставляя следов.

Однако машинная стирка требует особой внимательности: неверно выбранные настройки могут привести к серьезным последствиям — от деформации формы и повреждения клеевых швов до разрушения амортизационных вставок в спортивных моделях или порчи деликатных материалов, таких как кожа или замша. В таком случае надежной альтернативой является ручная чистка с использованием мягкой щетки и мыльного раствора.

Не менее важен этап сушки. Производители предостерегают: не стоит ставить обувь на батарею или под прямые солнечные лучи — это может привести к усадке, растрескиванию или искривлению. Чтобы сохранить форму, наполните середину обуви бумагой (например, газетами или салфетками) и оставьте ее сушиться естественным путем в хорошо вентилируемом помещении.

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Дата публикации
Количество просмотров
40
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