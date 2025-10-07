Можно ли на сороковой день идти к умершим на кладбище: ответил священник

Кладбище / © iStock

Священник Алексей Филюк объяснил, что украинцы могут идти на кладбище не только на сороковой день после смерти близких, но и в любые другие дни.

Об этом он рассказал в Іnstagram

«А кто запрещает? Можно. И на сорок первый можно, и на тридцать девятый можно, и на восьмой, и на одиннадцатый. Когда человек хочет, тогда пусть идет. Опять же, здесь вопрос индивидуальности. Хотите — идите», — рассказал он.

Священник объяснил, что посещать могилы близких можно в любое время — на день рождения, сороковой день или любой другой.

«На день рождения можно. Как хотите, так ходите. Никто вам этого не запретит, это ваше право. Ваш близкий человек там похоронен, вы хотите его проведать, ну да пожалуйста, проведывайте. Ну а почему нет? Я когда хочу, тогда хожу. И каждый себе по своей маме и бабушке плачет, как себе хочет. Поэтому смело можете идти. Ну, попридумывали. На день рождения умер, например, там человек близкий. Не буду идти на день рождения, потому что кто-то сказал, что это нельзя. Можно. Одним словом, не живите суевериями. Живите по Евангелию. И ходите когда хотите, и куда хотите. Греха не делайте. Живите с

