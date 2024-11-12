Можно ли носить одежду из секондхенда: какую угрозу она несет, рассказала эксперт

Покупка вещей в секондхенде сегодня приобрели широкую популярность, поскольку позволяет бюджетно пополнить гардероб стильными вещами. Однако, как утверждают специалисты, ношение такой одежды чревато и неприятностями. Об опасности, которую таит в себе одежда из секонд-хенда, рассказала старшая преподавательница клинической микробиологии в Университете Лестера Примроуз Фристоун. Она с пониманием и даже одобрением относится к шоппингу в секондхендах, однако предлагает приобретенную одежду предварительно очень хорошо продезинфицировать.

По мнению микробиолога, "одежда на самом деле может быть важным резервуаром для многих инфекционных заболеваний".

Какие микробы можно получить в секондхенде

Кожа естественно покрыта миллионами бактерий, грибков и вирусов, составляющих микробиому кожи. Микробиом кожи каждого человека уникально адаптирован к нему. Но то, что нормально и безвредно для одного человека, может стать причиной заболевания для другого.

Среди многих микробов и вирусов, существует много таких, которые могут вызвать самые разные болезни. Например, бактерии Staphylococcus вызывают стафилококковые инфекции, Streptococcus бактерии – стрептококк А, грибы, такие как Candida чаще всего вызывает молочницу, вирус папилломы человека вызывает ВПЧ.

Каждый предмет одежды, которую мы носим, тесно контактирует с этими микробами. Микробы из уникального микробиома кожи владельца оригинальной одежды могут быть найдены на подержанной одежде, если вещи не были очищены перед продажей. Это также означает, что любые инфекции или патогены, которые человек мог иметь, когда в последний раз носил одежду, все еще могут быть найдены там.

Исследования показали, что употребляемая одежда может содержать много инфекционных микроорганизмов, в частности такие микробы, как Staphylococcus aureus — вызывает инфекции кожи и кровь, бактерии сальмонеллы, кишечной палочки, норовируса, ротавируса могут вызывать лихорадку, рвоту и рвоту, грибки -- микоз стопы и стригущий лишай.

Исследование подержанной одежды, продававшейся на рынке в Пакистане, выявило наличие Bacillus subtilus и Staphylococcus aureus во многих взятых образцах. Эти паразиты могут вызывать такие кожные инфекции как дерматит и чесотка.

Микробы кожи могут жить, пользуясь аминокислотами в поте, а также сальнім маслом, выделяемого из волосяных фолликулов и белков клеток кожи. Как показывают исследования, многие патогенные микробы, такие как E coli, Staphylococcus aureus и Streptococcus pyogenes могут выживать на одежде месяцами, если их хранить при комнатной температуре. Микробы на хлопковой или смешанной одежде оставались живыми до 90 дней. А на полиэфирных тканях эти бактерии жили до 200 дней. Большинство видов бактерий лучше выживало в тканях, когда влажность воздуха была высокой.

Хотя трудно сказать, насколько велик ваш риск заболеть из-за подержанной одежды, поскольку сегодня исследование не проводилось, бесспорно, люди с ослабленным иммунитетом подвергаются наибольшему риску.

Как предотвратить заражение во время ношения одежды из секондхенда

Для предотвращения попадания микробов и снижения риска инфицирования, одежду нужно правильно постирать.

Эксперт советует замачивать подержанную одежду в отдельной миске с горячей водой с антибактериальным средством для стирки в течение двух-трех часов, чтобы уничтожить любые патогены и после этого постирать в машинке.

Подержанную одежду рекомендуют стирать со стиральным средством при температуре около 60°C. Это не только очистит одежду от любой грязи, но и избавит от микробов и обезвредит болезнетворные микроорганизмы. Секондхенд нужно стирать отдельно от обычного белья, чтобы снизить перекрестное загрязнение одежды.

Холодная вода не поможет избавиться от болезнетворных микроорганизмов в одежде. Если стирка при высокой температуре невозможна, нужно использовать дезинфицирующее средство для стирки, чтобы уничтожить имеющиеся микробы.

Чтобы быть еще более уверенным, воспользуйтесь горячей сушильной машиной или воспользуйтесь утюгом с паром (опять же около 60 °C, если ваша ткань это позволяет), то есть средствами, эффективно уничтожающими бактерии, вирусы и яйца паразитов.

Имейте в виду, хотя многие продавцы подержанной одежды говорят, что они стирают одежду перед продажей, вы никогда не можете быть уверены в этом. Вот почему желательно стирать любую подержанную одежду, которую вы покупаете.

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