Можно ли оставлять опавшие яблоки на земле: эксперты назвали опасные последствия

Можно ли оставлять опавшие яблоки на земле / © Unsplash

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Собственный фруктовый сад — это наслаждение и большая ответственность. Каждую осень с деревьев на землю опадают яблоки, сливы, груши и другие фрукты. Не всегда есть возможность собрать весь урожай, и многие оставляют фрукты на земле, чтобы ими полакомились животные.

Но стоит ли оставлять падалицу на земле? Больше об этом рассказала Martha Stewart.

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Стоит ли оставлять опавшие фрукты на земле для диких животных: разъяснение экспертов

Оставлять опавшие яблоки под деревьями на зиму — распространенная, но опасная ошибка. С одной стороны, перезрелые фрукты создают беспорядок, с другой — ими охотно лакомятся птицы и звери, а впоследствии они разлагаются и питают почву.

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Как отмечает специалист по растениеводству и садоводству Сидни Д’Амико, птицы, белки и мыши, а также насекомые активно питаются опавшими фруктами. Это очень важно, ведь урбанизация и застройка постепенно отбирают у диких животных их природные дома и продукты. А те плоды, которые животные не съели, со временем перегнивают, превращаясь в ценную органику, которая обогащает почву микроэлементами.

Но садоводам стоит помнить: сладкий аромат гниющих фруктов действует как мощная приманка, что может созвать немало лишних и потенциально опасных гостей. Особенно этот фактор нужно учитывать тем, кто живет возле леса.

Когда нельзя оставлять опавшие фрукты на земле

«Хотя это и делается с благими намерениями, оставлять опавшие фрукты на земле скорее вредно, чем полезно для диких животных во дворе», — говорит эксперт по дикой природе Дэвид Чоут.

Когда дикие звери находят стабильный и легкий источник пищи у человеческих жилищ, они привыкают туда возвращаться, меняют свои естественные миграционные привычки. Это приводит к скоплению фауны на ограниченной территории и повышает риск как внутренних конфликтов в природе, так и прямых столкновений с людьми.

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Арборист Леви Уильямс добавляет важный нюанс: если в диких или сельских районах опавшие фрукты действительно поддерживают популяции птиц и не наносят вреда, то в условиях городской застройки или густых дачных массивов это мгновенно превращается в стихийное бедствие с вредителями.

Главные риски, если оставлять падалицу:

Нашествие насекомых-вредителей.

Визиты больших хищников и копытных.

Размножение мышей и крыс на участке.

Распространение грибковых спор и заболеваний растений.

Опасность для животных. Забродившие фрукты вызывают тяжелые отравления у собак, а плесень выделяет токсины, смертельные для любимцев.

Кто может прийти полакомиться опавшими фруктами

Круг любителей полакомиться падалицей очень широк. На ваш участок могут прийти грызуны, насекомые, олени или даже медведи, конечно, если у вас нет забора.

Если у вас на огороде растет хурма, она может привлечь опоссумов, койотов и певчих птиц, а также лис и енотов.

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Полакомиться декоративными яблоками могут ольшанки, зяблики, мыши и белохвостые олени.

Когда и как убирать падалицу

Если небольшие объемы съедаются дикими животными быстро и бесконтрольно — катастрофы нет. Но если фрукты гниют, убирать падалицу нужно быстро.

Эксперт по дикой природе Дэвид Чоут подчеркивает, что убирать опавшие яблоки или другие фрукты с деревьев нужно как можно быстрее. Звери очень быстро привыкают к легкой добыче и продолжают приходить на одно и то же место даже тогда, когда деревья уже ничего нет.

«Мы оставляем опавшие фрукты, когда это дефицитный, ценный источник пищи для диких животных, и собираем большую часть, когда еды уже достаточно. Оставляйте то, что дикие животные действительно съедят», — говорит основатель проекта Pollinator Patch App Стивен Яначек.

Он добавляет, что если в вашем регионе живут медведи или другие опасные животные, или собаки, которые могут наесться фруктов, падалицу с деревьев лучше убирать сразу.

Куда девать гнилые яблоки из-под деревьев

Напомним, что оставлять гнилые яблоки под деревьями на зиму не стоит, поскольку опавшие плоды становятся источником инфекций и местом зимовки вредителей. Падалицу необходимо обязательно перебрать, ведь не все яблоки нужно выбрасывать — им можно найти немало полезных применений на огороде и кухне.

Здоровые или слегка поврежденные падением яблоки подходят для кухонных заготовок — пюре, компотов или начинки для пирогов. Также их можно измельчить и заложить в компостную кучу, чередуя с сухой органикой. Чистые плоды также разрешается закапывать на месте будущих грядок.

В то же время сильно поврежденные, подгнившие или покрытые плесенью яблоки нельзя добавлять в компост или использовать для пищи из-за риска микробного загрязнения. Самый безопасный вариант для таких испорченных плодов — полностью вывезти их с участка, чтобы предотвратить распространение болезней.

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