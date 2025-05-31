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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
822
Время на прочтение
1 мин

Можно ли оставлять зарядное устройство в розетке без телефона: что будет со светом

Часто мы оставляем зарядку в розетке после отключения телефона. Можно ли так поступать? Мотает ли свет, если зарядка остается в розетке?

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Можно ли постоянно оставлять зарядку в розетке

Можно постоянно оставлять зарядку в розетке / © Pixabay

Эксперты утверждают, что за это беспокоиться не стоит. Даже если вы оставили зарядку в розетке в режиме ожидания (т.е. без подключенного к ней устройства) она потребляет менее 0,5 Ватт электроэнергии.

2020 журналист ZDNET Адриан Кингсли-Хьюз провел интересный эксперимент, который показал, что за месяц пребывания в режиме ожидания зарядка “съела” всего 135 Ватт электроэнергии, а это 0,1 кВт.

Однако даже тот факт, что зарядка практически не мотает свет, вовсе не означает, что ее можно оставлять в розетке. В интервью 24 каналу сотрудник ГСЧС Виталий рассказал, что именно зарябные блоки подключенные к сети становятся одной из причин возгорания, особенно, если они изготовлены из некачественных материалов.

Поэтому лучше всегда убирать зарядку из розетки. А если вам тяжело контролировать свои привычки, попытайтесь подсоединить ее к удлинителю с автоматическим выключателем. Тогда прибор будет автоматически выключаться от сети, когда не потребляет электроэнергию.

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Дата публикации
Количество просмотров
822
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