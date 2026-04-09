Можно ли освящать алкоголь в пасхальной корзине: что говорят священники

Пасхальная корзина. / © Associated Press

Традиционно на Пасху в церкви освящают паску, яйца, мясные продукты, творог, масло, хрен, соль. Не запрещено класть в пасхальную корзину, но есть одно «но».

Что касается алкогольных напитков, то чаще всего позволяют святить вино или кагор как символ радости и празднования, а еще его приносили с другими дарами как знак благодарности.

Кроме того, вино имеет библейское значение. В частности, в Новом Завете этот напиток приобретает особое значение во время Тайного ужина. Иисус сказал о чаше с вином: «Это есть Кровь Моя Нового Завета…». Именно поэтому вино используется в причастии как символ жертвы Иисуса и спасения.

В то же время священник Алексей Мельниченко отмечает: по церковным канонам, потребление алкоголя возможно, если оно разумное. Человек, пришедший в церковь, должен осознавать, что это противоречит самому содержанию праздника.

Впрочем, крепкий алкоголь водку или коньяк приносить нельзя. Церковь не поощряет его освящения. Священник Тарас Видюк говорит, что пасхальную корзину нужно наполнять только продуктами, соответствующими духу праздника, чего не скажешь о крепком алкоголе.

«Не принято освящать крепкий алкоголь, сигареты или другие вредные вещи, ведь это противоречит духовному содержанию праздника», — подчеркнул он.

Часть запретов на освящение тех или иных продуктов в церкви имеет историческую основу, а часть связана с церковным порядком.