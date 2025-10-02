Можно ли переплавить или сдать в ломбард обручальные кольца

Потеря обручального кольца — это не трагедия и не знак краха брака. / © Pixabay

Обручальные кольца — это не просто украшение, а символ верности и любви, который часто носим всю жизнь. Однако иногда возникают ситуации, когда нужно кольца сдать в ломбард.

Есть ли в этом грех — объяснил священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк.

Священник отметил, что потеря обручального кольца не является катастрофой или знаком крушения брака. Потеря этого символа не влияет на духовную связь супругов. Если обручальное кольцо потеряно или испортилось, можно без проблем приобрести новое. Главное — это любовь, взаимоуважение и исполнение божьих заповедей в браке, а не само украшение.

«А если живут, как кот и пес, то тогда обручальное кольцо уже ничего не решит», — добавил он с юмором.

Что касается сдачи кольца в ломбард, то и в этом нет ничего греховного, по словам священника Алексея. Если кольцо уже не является символом вашей супружеской жизни или вы нуждаетесь в деньгах, это можно сделать без духовных последствий. Важно, чтобы изменения в материальных объектах не влияли на вашу духовную суть отношений.

