Можно ли пить кофе с лекарствами / © www.freepik.com/free-photo

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Кофе не запрещен во время приема всех лекарств. Чаще всего чашка кофе не составляет проблемы, но некоторые препараты могут взаимодействовать с кофеином или хуже усваиваться, если запивать их кофе. Поэтому важно не только то, какие лекарства вы принимаете, но когда именно пьете кофе. По данным медицинского справочника MedlinePlus, кофеин может оказывать влияние на действие отдельных антибиотиков, стимуляторов, препаратов для сердца и других лекарств.

С каким лекарством кофе может мешать

Препараты для щитовидки. Кофе может уменьшать всасывание левотироксина, поэтому организм получает меньше действующего вещества. Такое лекарство обычно принимают утром, запивая водой, а кофе пьют позже. Точный интервал проверьте в руководстве или уточните у фармацевта. Препараты железа. Кофе может препятствовать усвоению железа, особенно если пить его одновременно с таблеткой. Чтобы не снижать эффективность лечения, не запивайте препарат кофе и соблюдайте интервал, указанный в инструкции. Некоторые антибиотики. Отдельные препараты, в частности, из группы фторхинолонов, могут замедлять выведение кофеина из организма. Поэтому обычное количество кофе иногда сильнее вызывает дрожь, сердцебиение, тревожность или бессонницу. Лекарство, стимулирующее нервную систему. Если препарат уже оказывает стимулирующее действие, кофеин может усилить нежелательные эффекты, например, учащенное сердцебиение или нервозность. В таком случае следует уточнить у врача или фармацевта, нужно ли ограничить кофе.

Как безопасно пить кофе во время лечения

Не запивайте лекарство кофе, если инструкция прямо этого не позволяет. Лучше всего принимать таблетки с водой, а для кофе — ориентироваться на рекомендации к конкретному препарату. Не изменяйте дозу лекарства и не отменяйте их самостоятельно.

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Если вы не знаете, совместим ли ваш кофе с лекарством, назовите фармацевту препарат и дозировку и спросите, нужен ли временной интервал. Это особенно важно, если вы принимаете несколько средств одновременно или регулярно пьете много кофе.

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