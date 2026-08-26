Можно ли пить просроченный чай: эксперты ответили на этот вопрос и назвали основные признаки его порчи

Чай / иллюстративное фото / © pexels.com

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У многих людей в мире дома есть запасы чая. Нередко бывает, что коробка с этим напитком уже довольно давно лежит в шкафу на кухне, а срок годности давно истек.Однако не стоит спешить выбрасывать её в мусор.

Эксперты утверждают, что дата, указанная на упаковке, свидетельствует лишь о потере максимальной свежести, а не об угрозе для здоровья, пишет издание Martha Stewart.

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При правильном хранении чайные пакетики могут оставаться вкусными и пригодными к употреблению гораздо дольше, чем указано на упаковке. Специалисты рассказали, сколько на самом деле хранится этот напиток, как распознать его порчу и как правильно хранить чайные запасы, чтобы сохранить их аромат.

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Что на самом деле означает срок годности, указанный на упаковке

Эксперт Кристина Такер из The Republic of Tea рассказала, что чайные пакетики, как правило, безопасны для употребления после истечения срока годности. Однако она отметила, что со временем чай постепенно теряет часть своего аромата и вкуса, поэтому впечатления от первого глотка могут быть не такими насыщенными.

Как отмечают соучредители компании «Brooklyn Tea» Джамила Макгилл и Альфонсо Райт, большинство сортов чая сохраняют свой вкус и крепость до двух лет. Главное — хранить его в плотно закрытой ёмкости в сухом и тёмном месте.

Большинство сортов чая сохраняют свой вкус и крепость до двух лет / © pexels.com

В то же время эксперты предупреждают, что чай начинает портиться из-за ошибок при хранении. Например, если засунуть в банку с листовым чаем мокрую ложку, в нём быстро появится плесень, и такой напиток станет опасным для здоровья.

Как понять, что чайные пакетики испорчены

Ориентируйтесь в первую очередь на внешний вид и запах продукта, а не только на дату на упаковке. По словам Джамила Макгилла и Альфонсо Райта, этот срок указывает лишь на период максимальной свежести, по истечении которого чай не становится автоматически вредным.

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Эксперт Кристина Такер советует сразу выбрасывать чай, если появился затхлый или неприятный запах, пятна плесени, изменился цвет или есть следы влаги. Если же внешний вид и аромат в норме, напиток можно смело заваривать.

Однако если готовый чай получается бледным, почти не пахнет и не имеет насыщенного вкуса, специалисты рекомендуют от него отказаться. Как отмечают специалисты, старые чайные листья отлично подойдут в качестве удобрения для компоста.

Как правильно хранить чайные пакетики

Чтобы сохранить вкус чая и продлить срок его годности, храните пакетики в сухом и прохладном месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Эксперт Кристина Такер подчеркивает, что главным врагом этого напитка является именно влага, из-за которой быстро образуется опасная плесень.

Для надежной защиты ароматов лучше всего использовать плотно закрытую емкость. По словам соучредителей компании «Brooklyn Tea», если оригинальная упаковка уже вскрыта или не обеспечивает герметичности, чай следует пересыпать в непрозрачный герметичный контейнер.

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