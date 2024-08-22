Можно ли подбирать найденные на улице деньги: священник ответил

Пожалуй, каждый хотя бы раз в жизни находил потерянные на улице деньги на улице и задавался вопросом – можно ли их подбирать. Кто-то забирает себе, а кто-то проходит мимо, чтобы не притянуть к себя проблемы.

Что делать, если нашли деньги на дороге, рассказал в своем TikТоk священник Алексей Филюк.

Священник говорит, что не стоит верить в разные предрассудки. А поэтому деньги, если вам повезло найти их посреди улицы, нужно забирать. Впрочем, средства следует потратить на хорошие дела.

"Берите и на добро используйте. Не в кнайпу сразу пойти, потому что вы хотите есть. Пустить на добрые дела. Самые лучшие инвестиции – инвестиции в небеса, в добрые дела и плоды милосердия", – отметил батюшка.

Как сообщалось, у японцев есть несколько важных правил, как накопить и приумножить деньги. Жители Японии хорошо знают, что накапливать средства можно только через осознанное потребление и медленное, но целенаправленное движение к своей цели.

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