Можно ли подкармливать комнатные и огородные растения кофейной гущей, чем она может навредить

В уходе за садовыми и комнатными растениями используют как готовые, магазинные удобрения, так и удобрения, изготовленные из различных подручных средств и остатков продуктов. Среди них и кофейная гуща. Садоводы и цветоводы мотивируют ее использование питательными свойствами, богатым минеральным составом кофе.

Но не все знают, каким образом можно использовать кофейную гущу в качестве удобрения, в каком случае кофейной гущей нельзя удобрять растения.

Почему "сырую" кофейную гущу нельзя использовать для растений

Специалисты не рекомендуют использовать кофейную гущу, которую мы получаем в результате выпитого кофе. Дело в том, что любая органика, чтобы служить удобрением, сначала должна перегнить. В процессе компостирования сложные химические элементы разлагаются на более простые, которые затем растения могут легко усваивать.

Использование остатков кофе не принесет растению никакой пользы, даже наоборот, может испортить землю.

Наверное, многие замечали, что при внесении в почву кофейной гущи, возле растения появляются маленькие надоедливые мошки, а на почве – плесень.

Как приготовить кофейную гущу для подкормки растений

Чтобы использовать кофейную гущу для растений, ее необходимо сначала высушить в духовке или прямо на бумаге. Если так не сделать, на корешках растений может появиться плесень и грибок.

Подсушенная кофейная гуща используется при посадке и пересадке растений в горшки. Гущу следует насыпать тонким слоем непосредственно на керамзит. Пару столовых ложек кофейного жмыха можно добавить непосредственно в грунт.

Если вы решите использовать кофе в качестве удобрения для огорода, всегда смешивайте гущу с травой или компостом. Чтобы приготовить компост, добавьте к литру гущи ведро сухой травы или опавших листьев, стакан любого органического удобрения и три стакана золы.

Какие комнатные растения не любят кофейную гущу?

Всегда можно попытаться вносить подготовленную гущу в горшки, но не все ее растения любят.

Внесение гущи угнетает рост традесканции, герани, пеларгонии.

Как использовать кофейную гущу для сада и огорода.

Кофейную гущу в огороде можно использовать для приготовления подстилки, мульчи, добавляя в компост в качестве удобрения для почвы.

Больше кофейные удобрения полезны для подкормки кислотолюбивых растений.

Хорошо реагируют на внесение кофейной гущи морковь, картофель. редис, огурец, перец, помидор, лук, зелень. Также применяют кофе для клубники, черники, голубики, брусники и клюквы.

Кофейные остатки идеально подходят для роз, рододендронов, декоративных трав, папоротника, гортензии, вереска.

Читайте также: