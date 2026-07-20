Можно ли пользоваться телефоном во время зарядки: эксперты наконец-то поставили точку в спорах

Можно ли пользоваться телефоном на зарядке / © pexels.com

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Вокруг этой привычки идут споры: одни убеждены, что это абсолютно безопасно, другие же считают, что так можно быстро «убить» аккумулятор. Эксперты объяснили, где правда, а где только распространенный миф.

Можно ли использовать телефон во время зарядки

Короткий ответ — да, можно. Современные смартфоны оснащены системами защиты, позволяющими одновременно заряжать устройство и пользоваться им. Сам факт использования телефона во время зарядки не опасен и не приводит к мгновенному повреждению батареи.

Впрочем, эксперты подчеркивают: хотя это технически возможно, поступать так постоянно все же не рекомендуется.

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Почему пользование телефоном на зарядке не лучшая привычка

Главная причина — перегревание.

При зарядке аккумулятор нагревается. Если в этот момент вы еще запускаете игры, смотрите видео, пользуетесь навигацией или активно просматриваете социальные сети, нагрузка на процессор увеличивается. Поэтому температура смартфона поднимается еще сильнее.

Именно высокая температура считается одним из главных факторов, ускоряющих естественное старение литий-ионных аккумуляторов. Если телефон регулярно перегревается, батарея может терять емкость быстрее, чем при нормальных условиях эксплуатации.

Телефон будет заряжаться дольше

Еще один нюанс — скорость зарядки.

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Когда смартфон лежит без дела, почти вся энергия поступает в аккумулятор. Но если устройство активно используется, часть электроэнергии тратится на работу экрана, процессора, мобильного интернета и других компонентов.

В результате:

зарядка длится дольше;

эффективность пополнения заряда снижается;

аккумулятор дольше находится под нагрузкой.

Портится ли батарея от использования телефона во время зарядки

Если вы изредка ответите на сообщение или быстро проверите почту, волноваться не стоит.

Проблема возникает тогда, когда такая привычка становится регулярной. Постоянные высокие температуры и продолжительная нагрузка могут постепенно сократить ресурс батареи.

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Особенно это касается:

мобильных игр;

просмотра видео в хорошем качестве;

использование навигации;

работы с «тяжелыми» приложениями

Проводная или беспроводная зарядка: что лучше

Специалисты отмечают, что при беспроводной зарядке смартфон обычно нагревается сильнее, чем при использовании кабеля. Если одновременно активно пользоваться устройством, температура может подняться еще больше.

Поэтому для сохранения ресурса аккумулятора лучше использовать проводную зарядку, если нужно периодически брать телефон в руки.

Как правильно заряжать смартфон

Чтобы батарея прослужила как можно дольше, эксперты советуют придерживаться простых правил:

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не запускать требовательные игры при зарядке;

снимать толстый чехол, если телефон сильно нагревается;

использовать качественное зарядное устройство;

не оставлять смартфон под прямыми солнечными лучами;

по возможности дать телефону спокойно зарядиться без дополнительной нагрузки.

Современные смартфоны с поддержкой быстрой зарядки нередко набирают около 50% заряда примерно за 30 минут. Во многих случаях проще ненадолго отложить телефон, чем пользоваться им непрерывно при зарядке.

FAQ

Можно ли использовать телефон во время зарядки?

Да. Современные смартфоны позволяют одновременно заряжаться и работать. Однако для сохранения ресурса аккумулятора не рекомендуется регулярно запускать тяжелые приложения или игры во время зарядки.

Вредит ли батарее использование телефона на зарядке?

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Само по себе — нет. Но постоянное использование смартфона при зарядке может повышать его температуру, а перегрев со временем ускоряет износ аккумулятора и уменьшает его емкость.

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