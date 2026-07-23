Можно ли пользоваться телефоном во время зарядки и как это на самом деле влияет на аккумулятор

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Представление о том, что использование телефона во время зарядки портит аккумулятор, — всего лишь очередной популярный миф. На самом деле устройство можно смело использовать, когда оно подключено к сети, а для сохранения емкости батареи стоит обратить внимание на совсем другие ошибки.

Об этом пишет американское технологическое издание BGR.

Как объясняют специалисты, при использовании смартфона во время зарядки процесс восстановления энергии действительно замедляется, ведь ток одновременно питает экран и внутренние компоненты. Единственной реальной угрозой для литий-ионной батареи в этот момент является перегрев, возникающий из-за критических нагрузок. Однако при стандартном ежедневном использовании современные защитные механизмы устройства легко предотвращают любой ущерб.

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Что произойдет со смартфоном, если пользоваться им во время зарядки

Во время работы смартфона на зарядке энергия обычно распределяется между питанием системы и зарядкой аккумулятора. Однако во многих современных гаджетах используется технология обходной (байпасной) зарядки, которая направляет ток непосредственно к компонентам, минуя аккумулятор.

Такой подход существенно повышает производительность устройства и предотвращает перегрев при выполнении сложных задач, таких как игры или монтаж видео. Благодаря этому литий-ионный аккумулятор не изнашивается под воздействием высоких температур, а процессор работает на полную мощность без снижения тактовой частоты, хотя сам уровень заряда в этот момент остается неизменным.

Как правильно заряжать телефон — последние новости

Современные смартфоны оснащены интеллектуальными системами управления питанием, которые автоматически прекращают подачу тока после достижения полного заряда, поэтому оставлять устройство подключенным к розетке ещё некоторое время не представляет серьезной проблемы. Однако специалисты советуют не превращать это в ежедневную привычку, ведь длительное пребывание на зарядке, особенно в условиях повышенной температуры или во время сна, может вызывать перегрев и ускорять естественный износ аккумулятора.

В то же время большинство пользователей даже не подозревают, что наибольший вред аккумулятору наносит не длительное пребывание на зарядке, а перегрев, возникающий из-за зарядки на солнце, на мягких поверхностях или во время активного использования игр и навигации.

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