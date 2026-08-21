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Можно ли помогать официанту убирать со стола: что говорят эксперты по этикету и психологи
Если возникла конкретная ситуация, когда помощь действительно нужна, лучше сначала спросить. Это позволяет сохранить и доброжелательность, и профессиональные рамки.
После завершения обеда или ужина в ресторане или кафе часто возникает желание помочь официанту: сложить тарелки, собрать бокалы или поставить посуду к краю стола. Для одних это проявление воспитанности и уважения к чужому труду, для других — нарушение профессиональной этики, ведь уборка стола является непосредственной обязанностью работников заведения. Так стоит ли помогать официанту и как сделать это тактично?
Является ли помощь официанту нарушением этикета
Сам по себе жест помощи не является нарушением этикета. Однако в ресторане не нужно самостоятельно превращаться в работника зала. Официант имеет собственные правила работы и способ сбора посуды, который помогает ему действовать быстро и безопасно.
Особо нежелательно самостоятельно складывать тарелки, вставлять столовые приборы между ними или переносить большое количество посуды. Так можно случайно разбить тарелку, пролить остатки пищи или напитка или травмироваться.
Лучший вариант — оставить посуду на столе и позволить работнику выполнить свою работу.
Когда помощь уместна
Есть ситуации, когда небольшой жест вежливости вполне уместен. К примеру, если официант подходит к столу, можно немного подвинуть тарелку, освободить место или передать ему посуду, если он просит об этом.
Также нормально спросить: «Вам помочь?» Если работник ответит, что не нужно, не следует настаивать.
Важно понимать разницу между помощью и вмешательством в работу. Вежливо подвинуть тарелку — одно, а самостоятельно собирать всю посуду и нести ее через зал — совсем другое.
Что говорят психологи о таком поведении
С психологической точки зрения желание помочь незнакомому человеку часто связано с эмпатией и внимательностью к другим. Человек замечает, что другому может быть сложно и пытается сделать ситуацию проще.
Однако иногда чрезмерная готовность помогать может быть связана со стремлением заслужить одобрение. В таком случае человек берет на себя чужую ответственность даже тогда, когда его об этом не просили.
Поэтому полезно соблюдать баланс: быть внимательным к работникам заведения, но уважать его профессиональные границы.