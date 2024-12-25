Можно ли постирать большой плед в машине: главное – запомнить одну интересную хитрость

Пожалуй, у каждой хозяйки есть большой или толстый плед, стирка которого всегда приносит трудности. Он не умещается в стиральную машину, и даже если удалось втиснуть его в барабан, он не только не чистится, но и плохо намокает. В результате получается мокрое покрывало, на котором остаются порошок и грязь.

Если у вас дома очень большой плед (220*220 см) и вы хотя бы раз пытались его постирать, то могли бы понять, что сделать это в стиральной машине довольно трудно. Обычно такие вещи стирают в ванной с порошком собственноручно, затем прополаскивать и отжимать, что довольно трудно, ведь мокрый плед становится очень тяжелым.

В стиральную машину с объемом барабана до 5 кг такой большой плед едва помещается. Поэтому специалисты советуют использовать одну довольно интересную хитрость. Основной проблемой является большой объем, поэтому нужно найти способ его снизить.

Сначала плед нужно положить в ванную и поставить рядом большой таз. Затем включить воду и начать по частям замачивать плед в тазу. Так как плед впитывает много воды, дополнительно поливайте его из душевой воронки.

Далее плед в тазу переносится к барабану стиральной машины, хотя он и тяжел, но из-за жидкости занимает только половину его объема. Поэтому стиральная машина сможет его хорошо постирать и прополоскать.

Далее следует обычная стирка на выбранном режиме, но отжим на малых оборотах, чтобы машинка не перегружалась.

Читайте также: