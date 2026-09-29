Можно ли повторно замораживать мясо: эксперты назвали главное условие

Можно ли повторно замораживать мясо — правила безопасности / © pexels.com

Реклама

Повторное замораживание мяса может быть безопасным, однако всё зависит от того, как именно его размораживали. Кроме того, повторное помещение в морозильную камеру может заметно ухудшить вкус и текстуру продукта.

Об этом пишет Martha Stewart со ссылкой на эксперта по мясу Уильяма Эка III и шеф-повара Рим Тилтман.

Реклама

Когда мясо можно заморозить повторно

Эксперты объясняют: если мясо размораживалось в холодильнике, все это время оставалось холодным и не имеет признаков порчи, его обычно можно снова положить в морозильную камеру.

Реклама

При этом важно учитывать, сколько времени продукт уже пролежал в размороженном состоянии. Например, свежие куски мяса могут храниться в холодильнике примерно 3–5 дней. Если продукт пробыл там сутки перед повторной заморозкой, это время необходимо учесть после следующей разморозки.

Другое дело — если мясо размораживали в микроволновой печи или в холодной воде. В таком случае специалисты советуют сначала его приготовить, а уже потом замораживать.

Особенно опасно оставлять сырое мясо размораживаться на кухонном столе. При температуре примерно от +4 до +60 °C бактерии могут активно размножаться, из-за чего продукт становится потенциально опасным.

Как понять, что мясо лучше выбросить

Неприятный запах, необычный цвет или скользкая поверхность — повод не рисковать и избавиться от продукта, независимо от того, сколько времени он пролежал в холодильнике.

Реклама

Эксперты советуют с большей осторожностью обращаться с птицей и фаршем из-за повышенного риска бактериального загрязнения. Тильтман, в частности, повторно замораживает такие продукты только в том случае, если они полностью размораживались в холодильнике не более 24 часов.

Что произойдет с мясом после повторного замораживания

Даже если с точки зрения безопасности всё сделано правильно, качество продукта может ухудшиться. При замораживании влага превращается в кристаллы льда, которые повреждают клетки мяса. После размораживания из них выделяется часть жидкости.

Чем чаще повторяется этот процесс, тем суше и жестче может становиться мясо. Именно поэтому эксперты не рекомендуют многократно замораживать его.

Чтобы лучше сохранить качество продукта, мясо рекомендуется плотно упаковывать, удаляя как можно больше воздуха, а ещё лучше — использовать вакуумную упаковку.

Реклама

Кроме того, эксперты рекомендуют маркировать мясо, которое уже размораживали. На упаковке можно указать, сколько времени продукт пробыл в холодильнике до повторной заморозки. Это поможет учесть оставшийся срок хранения после следующей разморозки и не замораживать одно и то же мясо несколько раз.

Еще один способ избежать повторного замораживания — заранее разделить мясо на небольшие порции. Тогда из морозилки можно доставать только то количество, которое необходимо для приготовления.

Напомним, ранее мы сообщали, что мясо в холодильнике нужно хранить в определённом месте, иначе можно получить пищевое отравление.

Новости партнеров

Новости партнеров