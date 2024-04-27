Можно ли сажать растения в Страстную неделю: разбираемся с приметами

Уже 5 мая верующие восточного обряда будут праздновать Пасху. Неделя перед этим светлым праздником считается самой тяжелой во время Великого поста, называется Страстной и имеет много запретов. Так что многих интересует, можно ли работать в огороде в этот период.

В Страстную неделю принято тщательно готовиться к важному событию, в частности, испечь пояса, убрать в доме, помыть окна и т.д. Более того, в самом разгаре огородный сезон, а потому хочется сделать как можно больше, чтобы получить большой урожай.

Итак, давайте разберемся, позволяет ли церковь работать в Страстную неделю.

Можно ли сажать картофель и другие овощи в Страстную неделю: народные приметы

Среди верований наших предков было мнение, что на протяжении Страстной недели и в сам день Пасхи запрещено работать в земле. Поэтому крестьяне прекращали какие-либо полевые или огородные работы в этот период.

По поверьям, "земля не принимает семян", поэтому они либо не прорастут, либо вырастут слишком хилыми. Страстная неделя начинается с понедельника. И было мнение, если в этот день что-то посадить, то дождь все зальет и растения согниют. В среду культуру побьет град.

В Большую Седмицу, как еще называют Страстную неделю, запрещалось выполнять и другую работу, связанную с огородничеством и садоводством. А в саму Пасху вообще не занимались физическим трудом, чтобы не навлечь на себя беду.

Можно ли сажать растения в Страстную неделю по мнению священников

В самой Библии нет конкретного запрета, ограничивающего действия людей, то есть работа в саду и в огороде не следует считать грехом.

Однако священнослужители все же советуют не работать на приусадебном участке в Страстную неделю или Пасху, потому что это период, который верующие должны посвятить молитвам, подготовке к великому празднику, упоминанию последних дней Христа на земле. В этот период отвергают все материальное, чтобы сосредоточиться на духовном.

В Пасху, конечно, не работают, ведь этот великий церковный праздник символизирует радость, потому что Сын Божий победил грех и смерть. Однако если у вас нет другого дня, чтобы выполнить те или иные домашние или садовые дела, работа не будет считаться грехом. А если вам необходимо помочь ближнему, например, скопать огород старушки, то это церковь даже приветствует. Любое доброе дело, говорят священники, не грех.

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