Можно ли сажать сирень рядом с домом: что об этом говорят народные приметы и садоводы

Сирень – это один из самых любимых цветущих кустов, и его сезон приближается. Поэтому многие интересуются, можно ли посадить его возле своего дома.

Существует множество примет и предрассудков, связанных с сиренью, в частности один из самых известных говорит, что если съесть цветок сирени с пятью лепестками, то исполнится наибольшее желание.

Стоит ли садить сирень возле дома

Хотя сирень и является прекрасным растением, которое дарит тень, яркие цветы и приятный аромат, не рекомендуется высаживать его возле дома. Существует убеждение, что сирень приносит негативную энергию и может стать причиной неприятностей, ссор и конфликтов в семье.

Существует и более рациональное объяснение этого запрета: сирень имеет очень мощную корневую систему. Если усадить его слишком близко к дому, корни могут повредить фундамент со временем. Кроме того, сирень является большим кустарником, поэтому ему нужно пространство для нормального роста. Также следует учитывать, что он может затенять окна или блокировать вход.

Еще одна причина, почему садоводы обычно избегают посадки сирени возле дома, заключается в том, что этот кустарник привлекает множество насекомых, в частности пчел и ос. Хотя пчелы полезны, мало кто хочет иметь их рядом с домом.

Также стоит помнить, что хотя цветение сирени и выглядит великолепно, оно длится всего несколько недель в году. Поэтому сажать его у дома – не самая лучшая идея.

Где можно посадить сирень

Но это совсем не значит, что сирень не может найти свое место на вашем участке! На самом деле это растение может оказаться полезным для дома, если высадить его на границе или в саду. По приметам, сирень на таких местах является естественным оберегом, защищая дом от темных сил и отрицательной энергии.

Белые сорта способствуют созданию атмосферы комфорта и гармонии, а фиолетовый кустарник открывает потенциал, развивает таланты и приносит вдохновение.

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