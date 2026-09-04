Можно ли сажать туи у дома: что говорят эксперты и народные приметы

Можно ли сажать туи у дома / © Фото из открытых источников

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Туя давно стала привычным растением на украинских подворьях. Ее высаживают вдоль заборов, у дорожек, перед домами и создают из нее живые изгороди. Вечнозеленая крона имеет аккуратный вид в любое время года, а само растение хорошо переносит формовку. Однако вокруг туи существует немало примет: одни советуют не сажать ее у дома, другие, напротив, считают хвойное растение естественной защитой дома.

Что говорят специалисты о том у дома

С точки зрения садоводства, категорического запрета на посадку туи рядом с домом нет. Основной вопрос — не мистические свойства растения, а правильное расположение.

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Специалисты советуют учитывать будущие размеры туи, а не то, насколько маленьким саженец в момент покупки. Большие сорта не стоит сажать вплотную к стенам. Для них целесообразно оставлять примерно 1,5–2 метра от дома, чтобы взрослое растение имело достаточно простора. Для компактных сортов расстояние может быть меньше, но его лучше определять с учетом окончательного размера кроны.

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Корневая система туи не относится к обычно представляющим серьезную угрозу для фундамента. Однако посаженное слишком близко дерево создает другие неудобства: крона может упираться в стену, затенять окна, а у основания дома будет сложнее ухаживать за растением.

Почему туи часто высаживают у дома

У туи есть немало вполне практических преимуществ. Она остается зеленой на протяжении всего года, хорошо обрезается и может стать естественной ширмой от посторонних взглядов.

Ряд туй вдоль забора помогает частично защитить двор от пыли и ветра, а плотная зеленая стена создает чувство уединения. Именно поэтому растение часто используется в современном озеленении частных территорий.

Для посадки лучше выбрать солнечный участок или место с лёгкой полутенью. Почва должна быть водопроницаемой, ведь застой влаги туя переносит плохо. Молодые растения после посадки нуждаются в регулярном поливе, особенно в сухую погоду.

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Что говорят народные приметы о туе

Именно здесь начинаются споры. Тую часто называют «кладбищенским деревом», поскольку ее широко используют для озеленения кладбищ. Поэтому в народном сознании растение получило символику, связанную со скорбью и смертью.

Существуют поверья, что туя у дома может притягивать несчастье, ссоры или одиночество. Отдельно распространенная примета, якобы дерево, посаженное у дома, может отгонять мужчин из семьи или мешать незамужней девушке создать семью.

Но есть и совершенно противоположные трактовки. В отдельных традициях вечнозеленые хвойные растения связывали с защитой, долголетием и постоянством. Поэтому считать это исключительно «плохим» деревом неправильно.

Интересный момент состоит в том, что туя не являлась типичным растением украинского сада. Поэтому современные многочисленные приметы о ней в значительной степени сформировались уже позже, а часть предрассудков связана именно с ее распространением на кладбищах.

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