Можно ли сажать тую возле своего дома: что об этом говорят эксперты и народные приметы

Можно ли сажать туи у дома / © Фото из открытых источников

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Туя уже много лет остается одним из самых популярных декоративных растений для озеленения подворья. Она украшает сады, создает живые изгороди и остается зеленой в течение всего года. Однако вокруг этого хвойного дерева существует немало народных примет, из-за которых некоторые люди опасаются сажать его у дома. Действительно ли туя может приносить несчастье, или это только давние предрассудки? Рассмотрим, что об этом говорят народные поверья и специалисты.

Что символизирует туя

Туя относится к вечнозеленым хвойным растениям, которые во многих культурах символизируют долголетие, стойкость, спокойствие и защиту. Поэтому ее часто сажают возле жилых домов, общественных зданий, парков и храмов.

Благодаря густой кроне растение хорошо защищает участок от пыли, ветра и посторонних взглядов, а также создает уютную атмосферу.

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Какие существуют народные приметы о туе

В народной традиции можно встретить разные поверья относительно туи. Одни считали, что хвойные деревья у дома могут притягивать уныние или одиночество, другие связывали их с кладбищами из-за распространенного использования в озеленении таких мест.

Именно поэтому существовало мнение, что тую не стоит сажать возле жилья.

В то же время, были и совсем другие верования. В некоторых регионах считали, что вечнозеленые растения защищают двор от негативной энергии, недоброжелателей и непогоды, а также символизируют крепость семьи и благополучие.

Что говорят эксперты

Ландшафтные дизайнеры, дендрологи и садоводы не видят никаких причин отказываться от посадки туи возле дома.

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Специалисты отмечают, что это растение абсолютно безопасно для человека, хорошо очищает воздух от пыли, выделяет фитонциды, подавляющие развитие некоторых микроорганизмов, и помогает создать комфортный микроклимат на участке.

Никаких научных доказательств того, что туя может негативно влиять на судьбу или благополучие семьи, не существует.

Какие преимущества имеет туя

Туя остается декоративной в любое время года. Она прекрасно переносит обрезку, поэтому из нее легко формировать живые изгороди разной высоты.

Растение также хорошо задерживает пыль, уменьшает силу ветра, частично заглушает шум с улицы и создает естественный зеленый экран, обеспечивающий приватность двора.

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Еще одним преимуществом является долговечность. При правильном уходе туя может украшать участок десятки лет.

Как правильно посадить тую

Чтобы дерево хорошо развивалось, следует выбирать солнечное место или легкую полутень. Почва должна быть рыхлой, водопроницаемой и без застоя воды.

Не рекомендуется высаживать большие сорта слишком близко к фундаменту дома. Желательно оставлять минимум полтора-два метра, чтобы взрослое растение имело достаточно пространства для развития.

После посадки молодые деревья нуждаются в регулярном поливе, особенно в жаркую погоду, а приствольный круг желательно замульчировать корой или щепкой.

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