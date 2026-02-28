Можно ли сажать тюльпаны весной и когда это лучше делать

Тюльпаны / © Pixabay

Тюльпаны являются классическим символом весны, с ярким цветением, извещающим о наступлении теплых дней. Если вы хотите, чтобы тюльпаны радовали пышным цветом, следует знать, когда сажать луковицы тюльпанов.

Эксперты садоводства поделились информацией, которая поможет вам спланировать оптимальное время посадки для тюльпанов, пишет realsimple.

Когда сажать луковицы тюльпанов

Лучшее время для посадки луковиц тюльпанов — осень, но точные сроки будут зависеть от вашего местоположения.

«Нет однозначного ответа на этот вопрос, поскольку лучшее время для посадки луковиц тюльпанов зависит от зоны зимостойкости», — говорит владелец The Harden Garden Райан Харден.

Общие рекомендации: высаживайте тюльпаны с конца сентября по начало ноября. Храните луковицы в холодильнике в течение 10-12 недель перед посадкой, если осень будет достаточно теплой.

Можно ли сажать тюльпаны весной

Весенняя посадка также является вариантом для тюльпанов, но луковицам нужно время, чтобы остыть, чтобы дать полное цветение.

Если вы сажайте тюльпаны весной, высаживайте луковицы ранней весной, чтобы иметь как можно прохладнее время. При весенней посадке ваши тюльпаны могут зацвести поздней весной или не зацвести до следующего года.

Еще один вариант весенней посадки — посадка горшечных тюльпанов.

Посадка тюльпанов весной — главные ошибки

Среди главных ошибок при посадке тюльпанов — переувлажнение почвы и плотное размещение. А густое размещение приводит к затенению этих светолюбивых растений и конкуренции за питательные вещества.

Кроме того, не стоит слишком глубоко погружать луковицы в землю, поскольку это очень усложнит их прорастание.

