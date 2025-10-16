Можно ли собирать сухостой, ветки на обочине: что говорит закон

Можно ли собирать сухостой в лесу

С приближением отопительного сезона и на фоне новостей о возможном сокращении (по некоторым данным, его могут начать на 15 дней позже и закончить на 15 дней раньше для экономии ресурсов), многие украинцы, особенно в сельской местности, ищут альтернативные способы обогрева. Глаза, естественно, падают на лесополосы и обочины, заполненные поваленным сухостоем и ветвями, которые, казалось бы, никому не нужны.

Однако, как оказывается, желание просто взять то, что лежит под ногами, противоречит действующему законодательству Украины.

Правовой парадокс: почему нельзя собирать сухостой

С точки зрения здравого смысла, собирание свергнутых ветвей — это фактически очищение территории и благоустройство, что предотвращает гниение древесины. Однако, как утверждают знатоки, согласно украинскому законодательству, эта деятельность незаконна и может нести за собой гражданскую, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.

Главные правовые препятствия:

Статья 105 Лесного кодекса и связанные с ней нормы четко регламентируют, что заготовкой дров и очисткой лесов от сухостоя должны заниматься только специальные службы (лесничества). Если человек приходит и самовольно режет или стягивает древесину, особенно если это дерево отрезано с корнем (даже если оно было сухим), это расценивается как незаконная деятельность.

Согласно новым нормам, принятым в последние годы, на любые заготовленные дрова (даже если вас не поймали на месте) должны быть документы. Это касается как хранения топлива во дворе, так и его перевозки. Если вы перевозите дрова в багажнике или даже на подводе, и вы не можете предъявить документы, подтверждающие их законное происхождение (покупку в официальном лесничестве), вас могут оштрафовать.

Лесхозы отмечают, что основная цель этих норм — борьба с лицами, массово занимающимися незаконной вырубкой и продажей древесины. Теоретически, «деда или бабушку» на велосипеде с несколькими ветками могут просто предупредить.

Однако закон остается законом, и уже были прецеденты, когда гражданам, которые везли небольшое количество заготовленной древесины, возникали вопросы со стороны контролирующих органов. Фактически, очень трудно доказать, что ты подобрал ветку, которая валялась на земле, а не срезал ее с пенька, являющегося самовольной порубкой. Кроме того, вы можете быть обвинены в нецелевом использовании или причинении ущерба лесничеству (забрав «их» древесину).

Таким образом, несмотря на объективные экономические трудности, высокие цены на дрова и необходимость готовиться к холодной зиме (а синоптики уже обещают ночные температуры до 0…-3 градусов), сбор дров на обочине незаконный.

Законодательство четко требует: дрова должны заготавливаться соответствующими службами, а граждане должны их покупать. Поэтому, готовясь к зиме, лучше иметь альтернативный законный запасной вариант отопления, помня, что правительство утвердило цену на газ на текущем уровне до 31 марта, но в то же время призывает к максимальной экономии.