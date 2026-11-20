Правила удаления зеленых насаждений / © Фото из открытых источников

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Если дерево во дворе многоквартирного дома затеняет окна, мешает парковке или кажется лишним жителям, это еще не означает, что его можно самостоятельно спилить. Даже если за такое решение выступает несколько соседей, для удаления зеленых насаждений на придомовой территории обычно требуются официальные основания и разрешительные документы.

Кто имеет право разрешить спиливание дерева у многоэтажки

Прежде всего, нужно выяснить, кому принадлежит земельный участок, на котором растет дерево. Если это коммунальная территория общего использования, решение об удалении зеленых насаждений принимает исполнительный орган местного совета. После обследования дерева и оформления необходимых документов выдается специальное разрешение — ордер на удаление зеленых насаждений.

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Если дерево растет на частном земельном участке, решение о его удалении принимает собственник или пользователь этой земли. В таком случае процедура отличается от действующей для коммунальных территорий.

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Важно: сам факт, что дерево расположено рядом с многоквартирным домом, не означает, что оно принадлежит жильцам или что ОСМД может самостоятельно разрешить его спилить. Согласие соседей тоже не заменяет предусмотренного законом ордера.

В каких случаях деревья можно удалять

Законодательство предусматривает конкретные основания для удаления зеленых насаждений. В частности, это возможно, если:

дерево стало аварийным и может упасть, угрожая людям или имуществу;

оно засохло, повреждено или достигло возрастного предела;

возникла необходимость устранить аварию на инженерных сетях;

дерево препятствует проведению законных строительных, ремонтных или эксплуатационных работ;

нужно восстановить естественное освещение жилого помещения, которое затеняют зелеными насаждениями.

Однако даже если дерево сухое или аварийное, это не всегда означает, что кто-либо может взять пилу и самостоятельно его срубить. В обычной ситуации состояние насаждения должно быть установлено при обследовании, а удаление — оформлено в соответствии с процедурой.

Исключения предусмотрены для срочных ситуаций, когда поврежденное дерево непосредственно угрожает жизни, здоровью людей или имуществу, а также при ликвидации последствий стихийного бедствия или аварии. В таких случаях работы могут производиться с последующим оформлением документов.

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Какой штраф грозит за незаконное спиливание деревьев

За уничтожение или повреждение зеленых насаждений в населенных пунктах статья 153 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф:

для граждан — от 170 до 510 гривен;

для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей — от 510 до 850 гривен.

Но административным штрафом ответственность не ограничивается. Виновное лицо также может быть обязано возместить материальный ущерб, причиненный незаконным уничтожением дерева. Его размер зависит от установленных обстоятельств и может быть значительно больше суммы штрафа.

Сначала нужно установить собственника земельного участка, выяснить состояние дерева и пройти предусмотренную законом процедуру.

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