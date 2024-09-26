Можно ли стирать кроссовки в стиральной машине: нюансы, которые спасут вашу обувь

Кроссовки стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Мы используем их не только для спорта, но и для ежедневных прогулок или активного отдыха.

Из-за активного ношения обувь быстро загрязняется, и возникает вопрос: можно ли стирать кроссовки в стиральной машине. Ответ зависит от нескольких факторов, таких как материал, конструкция обуви и наличие соответствующих инструкций от производителя.

Можно ли стирать кроссовки в стиральной машине и как это делать правильно – читайте на ТСН.ua.

В каких случаях можно стирать кроссовки в стиральной машине

Не все кроссовки подходят для стирки в стиральной машине. Перед тем, как решить их постирать, следует обратить внимание на следующие моменты:

Материал обуви . Важнейший аспект, влияющий на возможность стирки в машинке, это материал, из которого изготовлены кроссовки. Кроссовки из натуральной кожи или замши не следует стирать в машине, поскольку эти материалы могут повредиться или деформироваться во время цикла стирки. Такие материалы требуют деликатной ручной чистки специальными средствами.

. Важнейший аспект, влияющий на возможность стирки в машинке, это материал, из которого изготовлены кроссовки. Кроссовки из натуральной кожи или замши не следует стирать в машине, поскольку эти материалы могут повредиться или деформироваться во время цикла стирки. Такие материалы требуют деликатной ручной чистки специальными средствами. Текстильные и синтетические материалы . Если ваши кроссовки сделаны из текстиля, синтетических материалов (например полиэстер или нейлон), их обычно можно стирать в стиральной машине, но с определенными мерами предосторожности.

. Если ваши кроссовки сделаны из текстиля, синтетических материалов (например полиэстер или нейлон), их обычно можно стирать в стиральной машине, но с определенными мерами предосторожности. Подошва . Кроссовки с резиновой или пенной подошвой также обычно могут выдержать машинную стирку. Однако важно убедиться, что подошва хорошо прикреплена к обуви, иначе во время цикла стирки она может отслоиться.

. Кроссовки с резиновой или пенной подошвой также обычно могут выдержать машинную стирку. Однако важно убедиться, что подошва хорошо прикреплена к обуви, иначе во время цикла стирки она может отслоиться. Рекомендации производителя. Лучший способ узнать, подходит ли обувь для стирки в машине, это прочесть инструкции на этикетке или упаковке. Многие производители указывают, разрешено ли стирать обувь в машине и в каком режиме это лучше делать.

Как правильно стирать кроссовки в стиральной машине

Если кроссовки пригодны для стирки в машине, важно соблюдать несколько простых, но важных правил. Это поможет избежать повреждений обуви и стиральной машины.

Перед стиркой обязательно извлеките шнурки и стельки из кроссовок. Шнурки можно стирать по отдельности, а стельки лучше мыть вручную, поскольку они могут деформироваться или потерять форму в машине.

Если на кроссовках есть грязь, песок или камни, очистите их щеткой. Это предотвратит забивание стиральной машины и поможет избежать повреждения тканевого верхнего слоя обуви.

Чтобы снизить механическое воздействие на кроссовки во время стирки, используйте специальный мешок для стирки обуви. Это поможет защитить не только обувь, но и барабан стиральной машины.

Чтобы сбалансировать нагрузку на стиральную машину и уменьшить ударную нагрузку, вместе с обувью положите в барабан несколько полотенец. Это поможет снизить уровень шума и предотвратить повреждение машины.

Кроссовки следует стирать в деликатном или ручном режиме с низкой температурой воды (30°C или холодная вода). Высокие температуры могут повредить клей на подошве или деформировать синтетические материалы.

Используйте мягкие моющие средства или жидкий стиральный порошок. Отбеливатели или сильнодействующие химикаты не подходят, поскольку могут повредить ткань или обесцвечивать обувь.

Установите минимальную скорость отжима или выключите его. Высокие обороты могут повредить структуру обуви и привести к отслоению элементов.

Не сушите кроссовки в стиральной машине. Сушка в стиральной машине запрещена для большинства типов кроссовок. Горячий воздух может привести к деформации материалов или потере формы обуви. Лучше всего сушить кроссовки при комнатной температуре, набив их полотенцами или бумагой, чтобы сохранить форму. Избегайте прямых солнечных лучей или расположения вблизи отопителей, так как это может повредить материалы.

Периодически меняйте бумагу или полотенца внутри обуви, чтобы ускорить процесс сушки. Это позволит предотвратить появление неприятных запахов и сохранит форму кроссовок.

Какие кроссовки не стоит стирать в машине

Некоторые типы обуви категорически не подходят для стирки в стиральной машине. Это касается:

Кожаных и замшевых кроссовок. Такие материалы могут потерять внешний вид и свойства после контакта с водой. Для их чистки используйте специальные средства для кожи и замши.

Обувь с деликатными или прикрепленными декоративными элементами. Машинная стирка может испортить декоративные детали, например блестки или эмблемы.

Есть ли риски для стиральной машины

Стирка кроссовок может создать определенные риски для вашей стиральной машины. Тяжелые кроссовки, особенно если они не защищены в мешке, могут повредить барабан или вызвать дисбаланс во время стирки. Поэтому следует убедиться, что кроссовки должным образом подготовлены к стирке и скачать машину дополнительными вещами, такими как полотенца, для уменьшения ударной нагрузки.

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