Можно ли стирать подушки в стиральной машине: как это правильно сделать

Очистка подушек является важным процессом, ведь со временем они накапливают пыль, пот, кожные выделения, остатки косметики, а также могут оказаться благоприятной средой для размножения пылевых клещей и бактерий. Чтобы обеспечить комфортный и безопасный сон, подушки следует регулярно стирать, однако делать это нужно правильно, учитывая их тип наполнителя и особенности ухода. Многие волнуются, можно ли стирать подушки в стиральной машине, ведь неправильный подход к этому процессу может привести к их деформации или даже к полной порче. В этой статье рассмотрим, как следует стирать подушки, чтобы они оставались мягкими, чистыми и прослужили как можно дольше.

Как подготовить подушки к стирке

Перед тем как загрузить подушки в стиральную машину необходимо провести несколько подготовительных этапов, которые помогут избежать нежелательных последствий. Прежде всего следует тщательно осмотреть подушку, убедиться, что на ее поверхности нет разрывов или изношенных мест, из-за которых во время стирки может высыпаться наполнитель. Если подушка имеет чехол на молнии, желательно снять и постирать отдельно.

Чтобы удалить накопившуюся пыль и грязь, перед стиркой рекомендуется хорошо выбить подушку или почистить ее с помощью пылесоса с мягкой насадкой. Это особенно важно для пуховых и перьевых подушек, в которых мелкие частицы пыли могут глубоко проникать во внутренние слои. Также следует проверить рекомендации производителя на этикетке изделия, поскольку разные типы наполнителей требуют особого подхода.

Отдельное внимание следует уделить выбору моющего средства. Обычные порошковые средства могут плохо вымываться из наполнителя, оставляя после себя белесые пятна и неприятный запах. Поэтому для стирки подушек рекомендуется использовать жидкие моющие средства, которые хорошо растворяются в воде и не оставляют осадка. Для пуховых и перьевых подушек особенно подходят специальные средства для деликатных тканей или гелевые шампуни для шерсти, не повреждающие структуру натурального наполнителя.

Для предотвращения взбивания наполнителя в комки, целесообразно добавить в барабан стиральной машины специальные шарики с шипами или теннисные мячики.

Как постирать подушки в стиральной машине

Процесс стирки подушек имеет свои особенности, поэтому важно правильно выбрать режим, температуру воды и количество отжиманий.

Лучше стирать сразу две подушки, поскольку это поможет равномерно распределить нагрузку в барабане и предотвратить его разбалансировку.

Чтобы подушки не теряли свою форму во время стирки, рекомендуется положить в барабан несколько специальных резиновых шариков с шипами или обычные теннисные мячики, которые будут разбивать наполнитель и предотвращать его взбивание в комки.

Температура стирки зависит от типа наполнителя.

Для пуховых и перьевых подушек не рекомендуется превышать 40°C, поскольку высокая температура может привести к разрушению природных жиров в перьях, что станет ломким и потеряет свои теплоизоляционные свойства.

Бамбуковые подушки также следует стирать при температуре не выше 40°C, используя деликатный режим.

Синтетические наполнители, такие как холлофайбер или синтепон, выдерживают более высокие температуры – можно стирать при 40-60°C, однако также желательно использовать деликатный или синтетический режим.

Что касается отжима, то для больших пуховых и перьевых подушек не стоит выставлять более 600 оборотов в минуту, а для маленьких – 500, чтобы не повредить наполнитель. Синтетические подушки могут выдерживать более высокие обороты, но все же лучше установить среднее значение, чтобы избежать деформации.

После окончания основного цикла стирки желательно запустить дополнительное полоскание, чтобы окончательно вымыть остатки моющего средства, поскольку даже небольшое количество может вызвать аллергические реакции или неприятный запах.

Как правильно сушить подушки после стирки

Правильная сушка – не менее важный этап ухода за подушками, поскольку остаточная влага в наполнителе может привести к появлению неприятного запаха, плесени и порчи изделия.

Лучше всего сушить подушки в хорошо проветриваемом помещении или на свежем воздухе, однако избегать прямых солнечных лучей, поскольку они могут вызвать пересушивание и ломкость наполнителя. Если есть возможность, можно сушить подушки в сушильной машине на деликатном режиме при низкой температуре.

Во время сушки подушку следует периодически взбивать и переворачивать, чтобы равномерно распределить наполнитель и предотвратить образование комков. Это особенно важно для пуховых и перьевых подушек, которые во время намокания могут слипаться и терять объем. Если после сушки подушка все еще кажется влажной внутри, следует оставить ее на дополнительное время для полного высыхания.

Стирка подушек в стиральной машине вполне безопасна, если соблюдать соответствующие рекомендации по температурному режиму, выбору моющего средства и способу сушки. Правильный уход не только продлит срок службы подушки, но и сделает сон более комфортным и здоровым. Рекомендуется стирать подушки хотя бы раз в полгода, а при наличии аллергии или повышенной потливости – раз в три месяца.

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