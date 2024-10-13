Можно ли стирать пуховую подушку в стиральной машине: специалисты дали окончательный ответ

Стирка любого постельного белья – это тяжелый труд. Даже если используется стиральная машина. А пуховые подушки стираются реже простыни. Поэтому важно знать, как правильно это делать.

Если вам нравится спать на высокой и пушистой подушке, то пуховой вариант для вас самый лучший. Такие подушки отличаются хорошей поддержкой и натуральным наполнителем. Но когда дело доходит до стирки, то именно он может создавать проблемы. В Real Simple рассказали, как стирать пуховую подушку в домашних условиях.

Как часто стирать пуховые подушки

Специалисты утверждают, что пуховые подушки нужно стирать не реже двух раз в год, чтобы поддерживать их чистоту. А если на материале возникают пятна от пота, тогда даже почаще. Из-за отсутствия стирки пуховые подушки могут даже уменьшиться в размерах, сжаться и стать не такими пушистыми.

Однако важно обратить внимание, что некоторые агрессивные моющие средства могут смывать природные масла, защищающие перья внутри подушки. Поэтому стирать их нужно только мягкими жидкостями, а между стирками должны быть достаточные временные интервалы.

Как стирать пуховую подушку в домашних условиях

В первую очередь, многих интересует, можно ли стирать пуховую подушку в стиральной машине? Ответ специалистов однозначен – да. Более того, такой способ будет самым лучшим, потому что только в стиральной машине подушка хорошо собьется и все остатки моющего средства будут полностью удалены.

Перед тем как класть пуховую подушку в барабан проверьте, все ли швы целые. Даже через мельчайшее отверстие во время стирки могут выходить наружу перья, что создаст настоящий беспорядок в машинке. Если на материале вы заметили пятна косметики, пота и т.п., их перед стиркой нужно обработать специальным средством и оставить на 15 минут.

Чтобы сбалансировать работу стиральной машины, специалисты советуют стирать за раз несколько пуховых подушек. Что делать если у вас только одна подушка? Обязательно накройте его одеялом или полотенцами. Так нагрузка будет сбалансированной.

Для стирки лучше подойдет деликатный режим, а вот отжим поставьте на максимальный уровень, чтобы избавиться от большей части воды и ускорить высыхание. Подушки должны быть полностью сухими, чтобы не появился затхлый запах, грибок и плесень. Чтобы наполнитель распределился после стирки равномерно, стряхните подушки несколько раз.

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