Можно ли стирать шерстяные вещи в машинке: о каких нюансах всегда важно помнить

Действительно, в плане стирки шерстяная одежда считается очень щепетильной. Если умудриться с выбором программы или поставить неправильную температуру, материал может "сесть", значительно уменьшившись в размерах. А если шерсть неправильно сушить, тогда она наоборот растянется.

Однако, если запомнить важные нюансы и всегда их придерживаться, тогда стирка шерстяных вещей в стиральной машинке не принесет проблем.

Прежде всего, нужно выяснить, сколько градусов ставить во время стирки шерсти. Температура воды не должна быть выше 30 градусов.

Если вы все же предпочитаете ручную стирку, тогда замените порошок для стирки и кондиционер на обычный шампунь для волос.

Специалисты утверждают, что лучшим народным средством для одежды из шерсти является уксус. Он поможет уберечь цвет вещей и оградить материал от уменьшения.

Шерстяные вещи всегда стираются в машинке отдельно от других материалов. Предварительно обязательно застегните все кнопки, молнии или пуговицы. Тогда ткань точно не повредится.

Шарф или свитер можно поместить в стиральный мешок для большей защиты. Также во время стирки шерсти в машинке лучше отказаться от кондиционера, он делает материал более плотным.

Если вы правильно постирали шерстяные вещи, их все еще можно испортить во время сушки. Лучше такую одежду раскладывать на решетку или другую поверхность, чтобы лишняя влага взошла. Обязательно расправьте вещи и положите их на полотенце вдали от прямых солнечных лучей или отопительных приборов.

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