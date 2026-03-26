Можно ли удобрять комнатные растения яичной скорлупой: что говорят эксперты

Использование яичной скорлупы в качестве удобрения для комнатных растений имеет ограниченную эффективность. Несмотря на распространенные советы, специалисты отмечают: она не может заменить полноценную подкормку и в домашних условиях работает значительно слабее, чем ожидают.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Эксперты объясняют, что главная причина — условия выращивания растений в помещении. В горшках не хватает природных факторов, которые способствуют разложению органических материалов: дождя, солнечного воздействия, микроорганизмов и разнообразия экосистемы. Поэтому яичная скорлупа разлагается очень медленно и не обеспечивает растения достаточным количеством питательных веществ.

В то же время она имеет определенные полезные свойства. Яичная скорлупа содержит кальций — важный элемент для развития растений. Также она может влиять на структуру почвы: улучшать дренаж и аэрацию, а еще снижать ее кислотность. В открытом грунте, по словам специалистов, скорлупа иногда используется как барьер против мягкотелых вредителей, в частности улиток и слизней.

Однако для комнатных растений такие преимущества менее ощутимы. Эксперты подчеркивают: скорлупа не является быстрым источником питания и не способна заменить сбалансированные удобрения. Более того, неправильное использование может иметь негативные последствия. Если скорлупа остается влажной на поверхности почвы, это создает условия для развития плесени. Кроме того, остатки могут привлекать вредителей, особенно если их предварительно не очистить.

Если же использовать яичную скорлупу, ее нужно правильно подготовить. Сначала ее следует тщательно промыть и высушить. Для дополнительной обработки рекомендуют прогреть скорлупу в духовке при низкой температуре, чтобы уменьшить риск загрязнения. После этого ее измельчают до очень мелкого состояния и добавляют в почву в небольшом количестве.

Еще один вариант — приготовить настой. Для этого измельченную скорлупу заливают водой и оставляют на 24-48 часов, после чего используют жидкость во время полива. В то же время эксперты советуют рассматривать такой настой лишь как дополнительное средство, а не полноценную подкормку.

Отдельно специалисты обращают внимание на тип растений. Поскольку яичная скорлупа способна повышать уровень pH почвы, ее не стоит применять для видов, которые лучше растут в кислой среде. В частности, речь идет о популярных комнатных растениях, таких как африканские фиалки, папоротники и бегонии.

Напомним, комнатные растения, в частности орхидеи, лилии мира и другие популярные виды, могут лучше расти и цвести, если весной правильно организовать подкормку. Один из доступных вариантов — использование банановой кожуры в качестве природного удобрения.