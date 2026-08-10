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Можно ли удобрять сад в августе: распространенное заблуждение может невосполнимо разрушить деревья
Поздний азот способен запустить новый рост именно тогда, когда дерево должно готовиться к периоду покоя.
Азотную подкормку плодовых деревьев в конце лета без подтвержденной необходимости лучше не проводить. Азот стимулирует рост листьев и побегов, а перед зимой дереву важно завершить вегетацию и подготовить ткани к холодам.
Специалисты в рекомендациях для садоводов отмечают, что в августе или осенью для плодовых деревьев выбирают фосфорно-калийные удобрения, а азотные не применяют. Причина – они могут стимулировать рост побегов, рискующих подмерзнуть.
Что происходит после позднего внесения азота
Азот нужен растению для активного роста, формирования листьев и побегов. Поэтому внесенное в конце лета удобрение может продлить вегетацию и спровоцировать появление мягкого молодого прироста.
Проблема в том, что такие побеги могут не успеть вызреть до наступления холодов. Их ткани остаются более уязвимыми к морозу, а дерево тратит ресурсы на новый рост вместо постепенной подготовки к зимнему покою. Именно этот риск, а не само наличие азота в почве является главной причиной осторожности.
Когда риск особенно высок
Одна и та же схема не подходит всем деревьям. Риск нежелательного позднего прироста выше, если растение и так активно растет, имеет много молодых побегов или получает избыток питания.
Осторожность также необходима с молодыми, ослабленными и засухострессованными деревьями. Их состояние нельзя оценить только по календарю: важные культура и сорт, возраст, регион, состояние почвы, количество осадков и предварительные подкормки. Плодоносное дерево после урожая тоже не обязательно нуждается в азоте – само плодоношение не является доказательством дефицита.
Чего не делать в августе
Не стоит вносить азотное удобрение "на всякий случай", ориентироваться на универсальные дозы из интернета или переносить совет для одной культуры на другую. Избыток удобрений может повредить сильнее умеренного дефицита, а потребность дерева не определяют по одному внешнему симптому.
Также не следует подпитывать сухую почву без учета ее влажности и состояния дерева. Перед любым внесением следует проверить инструкцию к конкретному препарату и не смешивать разные рекомендации без профессиональной оценки.
Как принять решение без экспериментов
Сначала осмотрите дерево: есть ли активный молодой прирост, как выглядят листья, были ли признаки болезней, повреждение корней или продолжительная засуха. Затем оцените почву и вспомните, когда и чем растение подкармливали раньше.
Если есть подозрение на дефицит, решение лучше принимать по результатам анализа почвы, состояния конкретной культуры и консультации местного агронома. Без такой проверки безопаснее не стимулировать рост азотом, а сосредоточиться на базовом уходе: достаточном увлажнении, санитарном состоянии сада и подготовке деревьев к холодам.
Для общего ориентира по осенним работам можно просмотреть материал о подкормке плодовых деревьев осенью на TSN.ua , но конкретные дозы и схему не следует переносить на другой сад без проверки условий.