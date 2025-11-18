Можно ли употреблять алкоголь во время Рождественского поста: что об этом говорит церковь

Можно ли пить алкоголь во время Рождественского поста / © pexels.com

В 2025 году для верующих православной церкви Украины он продлится с 15 ноября по 24 декабря включительно по новому лианскому календарю. Этот период направлен на сосредоточение на молитве, переосмысление собственных поступков и воздержание от излишеств. Один из самых распространенных вопросов во время поста — можно ли употреблять алкоголь.

Для православных Рождественский пост — это не только отказ от определенных продуктов, но прежде всего путь духовного роста и совершенствования. Главная цель поста — научить умеренности, сдержанности и благодарности. Алкоголь, даже в небольших количествах, может мешать ясности разума и внутреннему покою, поэтому церковь советует воздерживаться от всего, что отвлекает духовную жизнь и молитву.

Хотя алкоголь не входит в категорию продуктов, строго запрещенных в пост, его употребление во время Рождественского поста не желательно. Излишество в пище, напитках или развлечениях противоречит смыслу поста и духовного очищения.

В то же время в православной традиции предусмотрены определенные послабления в отношении вина. Его разрешается употреблять в выходные дни — субботу и воскресенье, а также на большие церковные праздники, приходящиеся на период поста, например, Введение во храм Пресвятой Богородицы (21 ноября) или День святого Николая (6 декабря).

Однако даже в эти дни вино следует употреблять умеренно — как символ радости, благодарности и духовного подъема, а не ради развлечения или веселья. Крепкие алкогольные напитки, такие как водка, коньяк или ликеры, строго воспрещены, поскольку не имеют литургического или символического значения.