Как хранить томатную пасту, чтобы не зацвела / © www.freepik.com/free-photo

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Томатную пасту, на которой появилась плесень, есть нельзя, даже если поражена только поверхность. Не поможет и снятие верхнего слоя: паста имеет мягкую, влажную консистенцию, поэтому плесень может распространяться внутри продукта, где ее не видно. Специалисты по безопасности питания советуют выбрасывать всю банку или тюбик с заплесневевшей пастой.

Почему нельзя просто снять плесень с томатной пасты

Плесневик, который виден на поверхности, может быть лишь частью грибка. Его невидимые нити способны проникать глубже, а некоторые виды плесени образуют микотоксины — вещества, опасные для здоровья. Определить по цвету или запаху, является ли конкретная плесень вредной, невозможно.

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Томатная паста не относится к твердым продуктам, из которых можно безопасно вырезать заплесневевший участок. Правило «снять плесень и использовать остальные» не подходит для мягких и влажных продуктов, в том числе томатов и соусов.

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Поможет ли кипячение или добавление пасты в горячее блюдо

Нет. Не стоит пытаться спасти заплесневевшую томатную пасту кипячением, жарением или добавлением в суп или соус. Нагрев не гарантирует разрушения возможных токсинов, поэтому такой продукт следует выбросить, а не использовать для приготовления пищи.

Также не следует пробовать пасту, чтобы проверить, пригодна ли она. Если на продукте есть плесень, необычный запах или другие признаки порчи, безопаснее отказаться от него.

Как хранить томатную пасту после открывания

Чтобы паста не портилась преждевременно:

переложите остаток из открытой жестянки в чистую емкость с крышкой;

храните продукт в холодильнике и используйте чистую сухую ложку;

не оставляйте банку открытой на столе;

если не планируете использовать пасту в ближайшее время, заморозьте ее небольшими порциями.

Открытая упаковка контактирует с воздухом и кухонными принадлежностями, из-за чего возрастает риск загрязнения. После открывания пасту нужно хранить в холодильнике, соблюдая рекомендации производителя.

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