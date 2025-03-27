Можно ли употреблять томатную пасту, если она покрылась плесенью: об этом нужно знать

Можно ли употреблять томатную пасту, покрывшуюся плесенью / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Обычно хозяйки открывают банку с пастой, берут несколько ложек и отправляют продукт на хранение в холодильник. Но через некоторое время в банке появляется плесень. Однако многие собирают верхнюю часть продукта ложкой, а то, что осталось, используют для приготовления блюд. Но можно ли использовать пасту, которая сверху покрылась плесенью, читайте дальше.

Можно ли использовать томатную пасту для приготовления блюд, если она покрылась плесенью

Эксперты по безопасности питания рекомендуют не употреблять такой продукт, и вот почему. Появление плесени на томатной пасте обусловлено неправильным хранением, нарушением герметичности упаковки или истечением срока годности. Такой продукт может стать причиной отравления или аллергической реакции.

Конечно, не вся плесень, как уверяют эксперты, равнозначна по степени опасности. Однако в большинстве случаев, если она появилась, это означает, что продукт испортился и лучше его выбросить. Даже если плесень появилась только на поверхности, следует знать, что она могла уже давно распространиться вглубь продукта, и именно это делает его опасным для употребления.

Реклама