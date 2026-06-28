Можно ли уже покупать арбузы: эксперты объяснили, как выбрать безопасный фрукт и не отравиться

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В конце июня на украинских прилавках уже появляются первые арбузы. У многих покупателей возникает закономерный вопрос: безопасно ли покупать их сейчас и действительно ранние плоды содержат опасное количество нитратов?

Ответы на этот вопрос — в материале ТСН.ua.

Специалисты Министерства здравоохранения и Госпродпотребслужбы отмечают: опасность представляет не сам факт раннего появления арбузов, а происхождение продукции, условия ее продажи и хранения.

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Можно ли есть арбузы уже сейчас

По состоянию на 26 июня в украинских магазинах и на официальных рынках преимущественно продаются импортные арбузы или продукция из южных регионов, где сезон начинается раньше.

Сам по себе ранний арбуз не опасен. Если продукция продается через официальные торговые сети или агропродовольственные рынки, то она должна проходить государственный контроль безопасности.

Именно поэтому Госпродпотребслужба рекомендует покупать овощи и фрукты только в местах официальной торговли, а не на стихийных рынках или вдоль автомобильных дорог.

Правда ли, что все ранние арбузы «напичканы» нитратами

Минздрав отмечает, что распространенное утверждение о том, что все ранние арбузы содержат избыток нитратов, является мифом. Нитраты естественно скапливаются во всех растениях, поскольку являются частью азотного питания. Проблемой становится только превышение допустимых уровней из-за неправильного использования удобрений.

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Визуально определить содержание нитратов в арбузе невозможно. Ни цвет мякоти, ни прожилки, ни сладость не позволяют сделать достоверный вывод. Подтвердить превышение могут только лабораторные исследования.

Как выбрать максимально безопасный арбуз

Специалисты советуют обращать внимание, прежде всего, не на внешние «народные приметы», а на место продажи и состояние самого плода.

При покупке следует проверить:

продается арбуз в магазине или на официальном рынке;

лежат ли плоды на специальных поддонах, а не просто на земле;

не имеют ли они трещин, проколов или повреждений;

чистая и целая кожура.

Не рекомендуется покупать уже разрезанные арбузы или просить продавца сделать надрез для проверки спелости. Из-за поврежденной кожицы внутрь быстро попадают бактерии, особенно в жаркую погоду.

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Почему не стоит покупать арбузы у дороги

Госпродпотребслужба не рекомендует покупать бахчевые культуры вдоль автомобильных трасс. Такие точки продаж не проходят должного контроля, а плоды могут накапливать загрязнения из окружающей среды. Кроме того, часто неизвестно, при каких условиях они транспортировались и хранились.

Как правильно хранить арбуз дома

Перед разрезанием арбуза его необходимо тщательно вымыть проточной водой. После разрезки плод нужно хранить только в холодильнике. При комнатной температуре сладкая мякоть быстро становится средой для размножения бактерий.

Минздрав также советует не оставлять разрезанный арбуз без охлаждения в течение нескольких часов.

На что еще обратить внимание

Даже качественный арбуз следует употреблять в умеренном количестве. Из-за высокого содержания воды и природных сахаров людям с определенными заболеваниями, в частности сахарным диабетом или хронической почечной болезнью, желательно учитывать рекомендации своего врача относительно размера порции.

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Так что делать?

В конце июня покупать арбузы в Украине уже можно, если они продаются через официальные торговые сети или агропродовольственные рынки. Доказательств того, что все ранние арбузы опасны из-за нитратов, нет. Лучший способ снизить риски — выбирать продукцию в проверенных местах продаж, не покупать поврежденные или разрезанные плоды и соблюдать правила хранения после покупки.

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