Можно ли в 2024 году в лесу собирать дрова и когда за это штрафуют

Можно ли самовольно заготавливать на дрова сушняк и поваленные деревья

Многие украинцы заготавливают дрова для обогрева своих домов в холодное время года. Особенно актуальным это стало во время войны – заготовка сырья на зиму является первоочередной задачей многих крестьян и жителей частного сектора.

В лесу можно увидеть много поваленных деревьев. Можно ли их забрать на дрова, грозит ли это штрафом – этот вопрос интересует многих граждан.

Можно ли собирать в лесу поваленную древесину, ветки и сухостой в 2024 году

Казалось, самый дешевый способ, как запастись дровами на зиму – это пойти и собрать или наколоть их самостоятельно. Однако просто так пойти в лес и напилить дров в Украине нельзя. Такие действия запрещены Лесным кодексом Украины, рассказала специалист по связям с общественностью и прессой Центрального лесного офиса Татьяна Будько.

"Согласно Лесному кодексу Украины, мертвые, сухие и поваленные деревья или их части, которые из-за урагана, снегопада и ветра лежат на поверхности почвы — это лесные ресурсы, принадлежащие государству. А потому их могут использовать только владельцы лесов или постоянные лесопользователи путем заготовки сырья. Заготовка древесины или второстепенных лесоматериалов относятся к специальному использованию лесных ресурсов. Для этого необходимо предварительно получить лесорубный билет — специальное разрешение на использование лесных ресурсов. Поэтому не важно, какую древесину вы хотите заготовить и для каких нужд, если нет лесорубного билета — это нарушение лесного законодательства и считается незаконной рубкой.", — объяснила специалист по связям с общественностью и прессой.

Лесорубный или лесной билет является основным документом, на основании которого:

Осуществляется специальное использование лесных ресурсов.

Ведется учет платы, начисленной за использование лесных ресурсов.

Ведется учет разрешенных к отпуску запасов древесины и других продуктов леса.

Устанавливаются сроки осуществления лесного использования и вывоз заготовленной продукции, сроки и способы очистки леса от порубочных остатков, а также учет естественного обновления леса, подлежащего сохранению.

Поваленная древесина, кора, сухие ветви — важны для экосистемы леса, считает специалистка, "в мертвой древесине могут жить множество насекомых, пресмыкающихся и мелких животных. Также гниение древесины является полезным процессом для леса, ведь так почва получает питательные вещества, которыми и насыщаются живые. деревья через корни. Сухую, трухлую древесину поедают разные насекомые"

Какой штраф, наказание предусмотрено за незаконный сбор дров

В Кодексе Украины об административных правонарушениях предусматриваются такие наказания за причинение вреда природе.

Статья 64 КУоАП "Нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывоза древесины, заготовки живицы" предусматривает штраф в размере от 102 до 238 грн., а для должностных лиц — от 170 до 272 грн.

Статьей 65 КУоАП "Незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка", то есть еще растущих деревьев предусматривает штраф от 510 до 1020 гривен и для должностных лиц — от 2 550 до 5 100 гривен,

Если гражданин в течение года снова нарушит этот закон, размер штрафа возрастет до 1020-1530 гривен, для должностных лиц — 10 200-15 300 гривен.

Статья 65-1 КУоАП "Уничтожение или повреждение полезащитных полос и защитных лесных насаждений" предусматривает штраф от 510 до 680 гривен, для должностных лиц — от 1020 до 1530 гривен, статья 66-1 КУоАП "Уничтожение или повреждение подроста в лесах наложение штрафа от 51 до 102 гривен, для должностных лиц 119-170 гривен.

Также привлечь к ответственности за сбор веток могут согласно статье 246 Уголовного кодекса Украины — незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса. Если уборку гражданами сухостоя, отмерших ветвей или других частей дерева на территории лесного фонда квалифицируют как незаконную порубку деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, что причинило существенный вред, такие действия наказываются штрафом от тысячи до тысячи пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Летом 2024 Кабинет Министров утвердил постановление, благодаря которому жители прифронтовых общин смогут бесплатно заготавливать дрова для домашних нужд без ущерба для лесов. Фактически принятое правительством решение позволяет жителям территорий, на которых ведутся боевые действия, безвозмездно собирать разбросанные дрова в лесу. В то же время рубить деревья или использовать бензопилы запрещено.

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