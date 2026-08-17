Можно ли включать удлинитель в удлинитель: почему одна привычка может обернуться пожаром

Удлинители / © Pixabay

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Цепочка удлинителей может создать чрезмерную нагрузку, которая, в свою очередь, способна повлечь за собой перегрев и пожар. Это не означает, что возгорание произойдет каждый раз, но риск возрастает, если подключена мощная техника, кабель поврежден или суммарное потребление превышает номинал устройства.

ТСН.ua объясняет, почему неосторожность может привести к трагедии.

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Почему нельзя вставлять удлинитель в удлинитель

Соединение нескольких удлинителей в цепочку называют daisy chaining . В такой схеме вся нагрузка происходит через первый удлинитель, его вилку и настенную розетку. Количество свободных ячеек на корпусах не увеличивает допустимую мощность сети.

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Проблема возникает, когда подключенные приборы суммарно потребляют больше, чем допускает конкретный удлинитель, сетевой фильтр или розетка. В результате этого могут нагреться кабель, вилка, контакты или сама розетка. Сверяйтесь с маркировкой именно вашей модели и не превышайте указанную производителем нагрузку: универсальной безопасной цифры для всех удлинителей нет.

Когда опасность уже рядом

Немедленно прекратите пользование, если заметили хотя бы один из следующих признаков:

корпус, вилка или розетка стали горячими;

появились запах горелой изоляции, потрескивания, дым или искры;

на кабеле, вилке или корпусе имеются трещины, оголенные участки или следы оплавления;

почернели контакты или пластик;

без очевидной причины срабатывает автоматическая защита.

Безопасно обесточьте устройство, если это можно сделать без риска, не разбирайте розетку или удлинитель самостоятельно. При появлении дыма или возгорания звоните по телефону 101.

Что делать, если розеток не хватает

Для временной необходимости используйте один исправный удлинитель на одну настенную розетку и не выходите за пределы его номинальной нагрузки. Кабель нельзя накрывать ковром, прокладывать там, где будут наступать, или оставлять в контакте с водой.

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Если дополнительные точки питания требуются регулярно, удлинитель не заменит стационарную проводку. Безопаснее обратиться к квалифицированному электрику, который оценит электросеть и установит дополнительные розетки при необходимости.

Какую технику не стоит собирать на одном удлинителе

Не подключайте к одному удлинителю приборы так, чтобы их суммарная нагрузка превышала показатель на корпусе. Обратите особое внимание на бытовые приборы, которые не советуют включать через удлинитель : для техники с большим потреблением электроэнергии более безопасным решением может быть отдельная исправная розетка. Также добавим, что сам факт наличия сетевого фильтра не отменяет ограничений его номинала.

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